Benefizkonzert Pianist Andreas Haefliger nimmt Publikum mit auf Gefühlsreise Andreas Haefliger spielte für die Stiftung Papilio. Die Besucherinnen und Besucher waren beeindruckt.

Florian Arnold Jetzt kommentieren 24.10.2021, 16.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Haefliger beeindruckte am Konzertflügel. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 22. Oktober 2021)

Ein Donnern geht durch den Saal, wenn Andreas Haefliger voll in die Tasten greift. Um im nächsten Moment einen flinken, lieblichen Lauf im Pianissimo nachzulegen. Jede mögliche Tonfärbung scheint er aus dem Konzertflügel herauszukitzeln. Man leidet mit und man frohlockt, man bestürzt, tief betroffen, zu Tränen gerührt, um dann wieder zu schmunzeln. Schon nach wenigen Tönen ist der Pianist in seine Welt abgetaucht, in der es nur ihn und das Klavier gibt. Seinem Publikum lässt er trotzdem Platz auf einer Reise in die Welt von ganz besonderen Empfindungen und Erlebnissen. Mit den beiden Sonaten in G-Dur und Es-Dur, die zu Beethovens neuzeitlicheren Werken zählen, brachte Andreas Haefliger Klavierkunst auf die Bühne, die es im Theater Uri nur selten zu bestaunen gibt. Noch beeindruckender und vielfältiger war jedoch seine Interpretation von «Bilder einer Ausstellung» von Modest Mussorgski.

Junge Pianistin schöpft Motivation

Valentina Halter, Klavierstudentin

«Es ist ein Feuerwerk von Gefühlen, Emotionen und Bildern, die rübergebracht wurden», sagt die 20-jährige Valentina Halter, die gespannt im Publikum sass. Die Altdorferin studiert Klavier in Luzern. «Ein solches Konzert miterleben zu dürfen, motiviert mich sehr. Man sieht, was noch vor einem liegt und was das Ziel ist», sagt sie. «Man möchte am liebsten gleich nach Hause gehen und üben.» Mit den Beethoven-Sonaten sei sie bereits betraut gewesen. Gepackt habe sie nun das Mussorgski-Werk.

Peter Gisler, Klavierstimmer

Dieses beanspruche das Klavier auf besondere Weise, verrät Peter Gisler, der das Instrument für den Musiker bereitgestellt hat. «Die Schwierigkeit liegt darin, dass der Flügel über das ganze Konzert hinweg seine Stimmung behalten kann. Da muss man das Instrument gut kennen. Andreas Haefliger hat so meisterhaft gespielt, dass das gelungen ist», sagt Gisler. «Es ist für mich eine grosse Ehre, für so einen Titan ein Instrument bereitstellen zu dürfen. Und es beeindruckt mich, wie unterschiedlich er die Kontraste des Werks hervorbringen konnte. Er verschmolz richtiggehend mit dem Instrument.»

Papilio ist Herzensangelegenheit

Der Enthusiasmus, mit dem Andreas Haefliger die Werke interpretierte, dürfte nicht zuletzt daher rühren, dass das Konzert für ihn eine grosse Herzensangelegenheit darstellt: Haefliger spielte das Benefizkonzert zu Gunsten der Stiftung Papilio, für dessen Patronat er vor gut einem halben Jahr angefragt wurde. «Ich kannte die Stiftung nicht und wusste auch nicht, was ein Patronat ist», gab er im Anschluss an das Konzert preis. Als er die Institution kennen lernte, habe er diese Aufgabe gerne übernommen. «Kinder und Jugendliche mit anderen Fähigkeiten sind wunderbare Menschen. Mit der Stiftung erhalten sie einen Platz mitten in Altdorf, wo ein offener Austausch möglich ist und viel wachsen kann.»

Andreas Haefliger im Gespräch mit Heidi Z'graggen und weiteren Konzertbesuchern. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 22. Oktober 2021)

Das sieht auch Stiftungspräsidentin und Ständerätin Heidi Z'graggen gleich: «Es ist eine zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft, dass wir Kindern und Jugendlichen, die nicht nur Glück haben, helfen, im Leben eigenständig bestehen zu können.» Das unterstütze die Stiftung Papilio. Das Engagement dafür sei notwendig, so Z'graggen. Umso mehr freut sie, dass mit Andreas Haefliger nun ein derartiges Aushängeschild gewonnen werden konnte. Vom Konzert ist die Parlamentarierin tief beeindruckt. «Er hat in sein Spiel so viel Liebe und Energie gesteckt, weil er überzeugt ist vom Zweck von Papilio.» Das Theater war zwar nicht ausverkauft, was auch mit der Pandemiesituation zusammenhängen dürfte, war aber gut besetzt. Dass der Künstler nach Uri gezogen ist, sei ein Gewinn für den Kanton, so Z'graggen: «Es ist ein Privileg für Uri, dass Andreas Haefliger nun zu unserer Gemeinschaft gehört. Es berührt mich, wie er aus unserer Region Kraft schöpft, um mit seiner Musik so vielen Menschen eine Freude zu bereiten.»

«Er hat ein grosses Herz»

Martin Huber, Geschäftsführer Papilio

«Es ist für uns unglaublich, einen weltberühmten Pianisten zu unseren Unterstützern zu zählen», sagt Martin Huber, Geschäftsführer von Papilio. «Er hat verstanden, um was es bei uns geht.» Einerseits nimmt sich die Stiftung Menschen mit Beeinträchtigungen an. Andererseits ist Papilio auch eine Anlaufstelle für Familienfragen. «Unser Ziel ist es für die Zukunft, noch mehr Bedürfnisse abdecken zu können.» Die Kompetenz wachse und damit auch das Angebot. Und genau das unterstütze auch Andreas Haefliger: «Er hat schon bei seinem ersten Besuch bewiesen, dass er sehr offen ist und ein grosses Herz besitzt», so Martin Huber. Vom Konzert sei er überwältigt.