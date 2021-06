Uri Abriss-Befehl nach 120 Jahren – das Hotel auf dem Klausen kommt jetzt weg Während die Bagger auffahren, um das alte Hotel Klausenpasshöhe abzureissen, steht daneben bereits die Zukunft. 6 Millionen Franken kostete das neue Hotel. Die Schweizer Berghilfe beteiligt sich mit stolzen 250'000 Franken daran, aus gutem Grund. Kristina Gysi 09.06.2021, 05.00 Uhr

Es knarzt und ächzt im Hotel Klausenpasshöhe. Sicherlich keine Seltenheit bei Häusern, die vor rund 120 Jahren erbaut worden sind. Trotzdem dürfte es dem einen oder anderen Besucher etwas schwummrig geworden sein, als er sich vergangene Woche durch die gebrechlich wirkenden Flure des Hauses bewegt hat.

Ivo Torelli, Co-Geschäftsleiter der Schweizer Berghilfe. Im Hintergrund erkennt man das alte Hotel Klausenpasshöhe, dahinter den Neubau. Bild: Kristina Gysi (Klausenpass, 6. Juni 2021)

Das Hotel-Inventar wurde an Interessierte verkauft, denn das Haus wird demnächst abgerissen. Es muss. Ein grosser Riss zieht sich quasi durch das gesamte Gebäude, Wasser tropft von der Decke des Saals. Die Böden sind uneben, die Türrahmen schräg. Schneemassen und vor allem ein unstabiler Untergrund haben das Gebäude über die vielen Jahre hinweg in seine Schieflage gebracht.

«Eine gewisse Wehmut ist schon dabei», sagt Gustav Schuler, Vizepräsident des Verwaltungsrats des Hotels Klausenpasshöhe. Er blickt an der hellgrauen Fassade des Hauses empor, die in knapp zwei Wochen nicht mehr hier sein wird. Unterhalb des Dachs ist rund um das Haus ein Stahlseil angebracht, verankert in einem Felsen. Die Konstruktion hindert das Gebäude daran, auf die Strasse abzurutschen. Schuler fügt an: «Wir haben alles versucht. Jetzt ist es an der Zeit für etwas Neues.»

Die Flure im alten Hotel sind schräg. Bild: Kristina Gysi (6. Juni 2021)

Schneemassen und ein unstabiler Untergrund haben zahlreiche Risse im Haus verursacht. Bild: Kristina Gysi (6. Juni 2021)

«Etwas Neues» befindet sich nur einige Meter weiter die Strasse runter. Ein modernes Gebäude in erdigen Braun- und Grautönen, Holz und Stein fügt sich in die felsige Umgebung. Das neue Hotel Klausenpass. Stolze 6 Millionen Franken kostet der Bau, unterstützt wird er mit 250'000 Franken von der Schweizer Berghilfe. Ivo Torelli, Geschäftsleitungsmitglied der Berghilfe dazu:

«Wir setzen uns für eine

belebte Bergwelt ein.»

Das Bauprojekt hat für den gebürtigen Urner einen emotionalen Wert. Ein Hotel auf dem Klausenpass ist aus seiner Sicht unentbehrlich. Mit den 250'000 Franken wird der Bau restfinanziert – das mache die Schweizer Berghilfe immer so: «Wir springen da ein, wo das Investitionsbudget trotz Krediten, Aktionären und Eigenkapital nicht gedeckt werden kann», sagt Torelli. Der Grund hierfür sei ein simpler: Für die Finanzierung würden Spenden eingesetzt. «Diese können nur dann verwendet werden, wenn es sie wirklich braucht.»

Muss abgerissen werden: das alte Hotel Klausenpasshöhe. Bild: Urs Hanhart

Drei Hauptkriterien muss ein Projekt erfüllen, damit die finanzielle Unterstützung seitens Berghilfe überhaupt in Frage kommt. Es muss aus der Privatwirtschaft kommen, eine Finanzierungslücke aufweisen und – natürlich – in den Bergen umgesetzt werden. Die Organisation sucht jedoch nicht aktiv nach unterstützenswerten Projekten. «Die Leute kommen mit ihren Ideen und Vorhaben zu uns», erklärt Torelli. Hilfe zur Selbsthilfe also – und das sei gut so, sagt er:

«Mit diesem Konzept ziehen wir innovative Leute an.»

So auch auf dem Klausenpass. Dieses hätte laut Torelli vielleicht auch ohne finanziellen Support durch die Berghilfe erbaut werden können. Nur hätte man dann anderswo sparen müssen. Zum Beispiel bei der Küchenausstattung oder bei der Anzahl der Hotelzimmer, so Torelli. «Das würde dann nach der Fertigstellung wirtschaftlich kaum funktionieren.» Also sprang die Berghilfe ein.

Das neue Gebäude dient als Ersatzbau für das alte Haus, weshalb die Rahmenbedingungen dieselben sind. 30 Schlafplätze in 14 Zimmern und je rund 125 Sitzplätze im Innern und auf der Terrasse hat das neue Hotel Klausenpass. In etwa gleich viele wie sein Vorgänger. Flächenmässig wird es jedoch grösser. «Nach den heutigen Baustandards brauchen wir zum Beispiel mehr Platz für die Technik und rollstuhlgängige Räume», sagt Jonas Wyrsch. Der Lebenspartner von Hotelleiterin Beatrice Arnold führt durch das entstehende Hotel.

So soll der Speisesaal des neuen Hotels Klausenpass in Zukunft aussehen. Bild: PD/Linear Projekt AG, Stans

Es riecht nach neu. Und es wirft die Frage auf, wie schnell Bauarbeiter bauen können. Am 1. Juli soll eröffnet werden, ein Blick in die Räumlichkeiten deutet aber eher auf einen späteren Zeitpunkt hin. Man scheint jedoch zuversichtlich, dass alles nach Plan verlaufen wird.

Ein visualisiertes Zimmer im neuen Hotel Klausenpass. Bild: PD/Linear Projekt AG, Stans

Offiziell eingeweiht wird wohl erst in einem Jahr

Die grosse Eröffnungssause wird laut Vizeverwaltungsratspräsident Schuler ohnehin nicht im Juli dieses Jahres stattfinden. Wenn, dann wolle man das schon richtig machen. Keine halben Sachen. «Mit Chilbi und Musik, das wäre lässig», so Schuler. Vielleicht halt erst nächstes Jahr. Geplant sei vorerst lediglich ein Anlass für die Medien und die Aktionäre.

Während Schuler redet, zieht der Besucherstrom an. Es ist Sonntag und somit die letzte Chance, etwas aus dem Hotel-Inventar zu erbeuten. Der Verkauf in den letzten Tagen sei gut gelaufen, das Geld werde fürs neue Hotel verwendet. Ein bescheidener Zustupf, denn die tiefen Preise zeigen, dass der Umsatz hierbei nicht die wichtigste Rolle spielt. «Es kamen auch ein paar alte Mitarbeiter und Stammgäste des Hotels Klausenpasshöhe, um etwas aus der alten Einrichtung zu ergattern», sagt Schuler.

Einige der alten Gegenstände finden jedoch auch im neuen Hotel Klausenpass Verwendung. So werden zum Beispiel die eisernen Beine der Restauranttische an neue, moderne Tischplatten aus Holz geschraubt. Und ein ausgestopftes Gämschi hat seinen Platz vorübergehend im Familienzimmer des Hotels gefunden. Nur bei einer Sache kann man hoffen, dass sie beim neuen Gebäude nie zum Einsatz kommen wird: Das Drahtseil, das das Hotel Klausenpasshöhe vor dem Abrutschen bewahrt hat.