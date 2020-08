Bergsteigerin stürzt mitsamt Felsblock am Lochberg in Uri ab – erleidet schwere Verletzungen Am Freitag kam es in Uri zu einem Unfall am Lochberg. Eine Bergsteigerin wurde von der Rega mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen. 08.08.2020, 17.35 Uhr

(zfo) Der Unfall ereignete sich am Freitag um 16 Uhr. Eine Tourengruppe aus Deutschland bestehend aus vier Personen wollte vom Hotel Tiefenbach aus, via Winterlücke den Lochberg überschreiten. Dies schreibt die Urner Polizei in einer Mitteilung am Samstag.