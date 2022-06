Bern Urner Gemeindepräsidentinnen treffen sich mit Bundesrätin Sommaruga Zum Internationalen Tag der Frau sind alle Schweizer Stadt- und Gemeindepräsidentinnen nach Bern eingeladen worden – darunter auch jene aus Attinghausen, Bürglen, Erstfeld und Seelisberg. 13.06.2022, 16.45 Uhr

Von links: Die Gemeindepräsidentinnen Judith Durrer (Seelisberg), Pia Tresch (Erstfeld), Luzia Gisler (Bürglen) und Anita Zurfluh (Attinghausen) mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga (Mitte). Bild: PD

Am Samstag ist in Bern das Treffen mit rund 160 Stadt- und Gemeindepräsidentinnen der Schweiz nachgeholt worden. «Der Anlass bot beste Möglichkeit zum Austausch und zur überregionalen Vernetzung», schreibt die Gemeinde Bürglen in einer Mitteilung. Bei einer Podiumsdiskussion mit anschliessendem Stehbuffet tauschten die Präsidentinnen Erfahrungen aus.