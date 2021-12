Urner Gipser schliesst Lehre mit schweizweiten Bestnote ab

Berufsbildung Ihm fällt das Gipsen leicht: Urner schliesst die Lehre mit der schweizweiten Bestnote ab Dank seiner hervorragenden Noten bei der Lehrabschlussprüfung darf sich Iwan Arnold als schweizweit bester Gipserlehrling bezeichnen. Doch nicht nur sein guter Abschluss macht den 18-jährigen Urner aussergewöhnlich. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 13.12.2021, 16.00 Uhr

Es herrscht reger Betrieb am Bahnhofplatz 1 in Altdorf. Man hört das Hämmern und Bohren der Arbeitenden. Von einem der Stockwerke her erklingt Ländlermusik. Es laufen die letzten Innenarbeiten des neuen Dienstleistungsgebäudes der Urner Kantonalbank, das Ende März 2022 bezugsbereit sein soll. Mitten in diesem lebhaften Treiben arbeitet der 18-jährige Gipser-Trockenbauer Iwan Arnold. Er ist gerade dabei, die Gipsplatten an den Wänden mit Weissputz zu beschichten.

Gipser Iwan Arnold holte bei den Lehrabschlussprüfungen Bestnoten. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Dezember 2021)

Der ehemalige Lehrling der Franz Kempf AG versteht sein Handwerk bestens: Im vergangenen Juni schloss er die Lehrabschlussprüfung mit einer Gesamtnote von 5,7 ab. So ein hoher Notendurchschnitt aus der theoretischen und der praktischen Prüfung gelang dieses Jahr sonst niemandem, was Iwan Arnold zum schweizweit besten Gipser-Trockenbauer mit eidgenössischem Fachzeugnis macht. Er sagt:

«Ich bin sehr stolz darauf, etwas erreicht zu haben, das nicht jeder erreichen kann.»

Der beste Gipserlehrling: Iwan Arnold. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Dezember 2021)

Zusammen mit seiner Familie betreibt Iwan Arnold einen Bauernhof – im Winter in Altdorf, im Sommer auf dem Haldi bei Schattdorf. Iwan Arnold lernte schon früh, mit den Händen zu arbeiten. Dies sei ihm vor allem in der praktischen Prüfung zugutegekommen: «Da ich bereits als Kind zu Hause mithelfen konnte, hatte ich in einigen Bereichen schon etwas Erfahrung», sagt er. Doch auch die Theorieprüfung meisterte er mit Bravour. In der Berufsschule seien die Noten stets gut gewesen. Ein Geheimrezept gab es dafür nicht: «Ich versuchte einfach, immer am Ball zu bleiben.»

Nicht nur die guten Noten machen Iwan Arnold wertvoll für das Unternehmen. Geschäftsführer Franz Kempf ist begeistert von der Arbeits- und Lebenseinstellung des jungen Gipsers: «Iwan hat Spass an der Arbeit und am Lernen. Er kann sehr gut mit anderen Leuten umgehen und wird von seinen Mitarbeitenden akzeptiert.»

Aus diesem Grund ist Iwan Arnold trotz seines jungen Alters bereits Baustellenleiter der Gipser. So ist ihm auf der Baustelle am Bahnhofplatz 1 bereits ein Team von Gipserinnen und Gipsern unterstellt. Dabei handelt es sich unter anderem um langjährige Mitarbeitende, die zum Teil dreimal so alt sind wie Iwan Arnold. «Er verfügt mit seiner direkten Art über die Fähigkeit, diese Gruppe zu leiten. Das ist für dieses Alter sehr aussergewöhnlich», so Franz Kempf.

Ein stolzer Chef: Franz Kempf (rechts) mit seinem besten Lehrling Iwan Arnold. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Dezember 2021)

Die Verantwortung scheut Iwan Arnold nicht. «Ich muss am Morgen schauen, wer woran arbeitet und dafür sorgen, dass alles Material bereitsteht», erzählt der Urner, der seine Freizeit gerne mit seinen Freunden verbringt. Der damit verbundene Druck macht ihm nichts aus:

«Ich weiss, dass ich als Baustellenleiter der Gipser meine Leistungen bringen und als Beispiel vorangehen muss, was mir durchaus gefällt.»

Gefallen findet er auch an der Arbeit selbst. Er mag besonders den Trockenbau, also mit Gipsplatten etwas zu konstruieren und danach zu verputzen. Auch die physische Anstrengung, die der Job mit sich bringt, findet der körperlich fitte Arnold ansprechend. «Ich hatte mir auch überlegt, das Gymnasium zu machen. Dafür ging ich aber doch zu wenig gerne in die Schule», sagt er lachend.

Iwan Arnold bei der Arbeit im neuen Dienstleistungsgebäude der Urner Kantonalbank. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Dezember 2021)

In Zukunft würde Iwan Arnold gerne den Hof seines Vaters übernehmen. «Das wird aber frühestens in fünf bis sechs Jahren sein.» Bis dahin bleibt er voraussichtlich als Gipser tätig. Zusätzliche Ausbildungen zum Vorarbeiter, Projektleiter und zuletzt den Gipsermeister habe er sicher im Hinterkopf. Vorerst hat der ehrgeizige Gipser aber ein anderes Ziel vor Augen: Nächstes Jahr finden wieder die Berufsmeisterschaften «Swiss Skills» statt. Dort möchte Iwan Arnold sein Bestes zeigen. «Die Ambitionen sind schon vorhanden, bei diesem Wettkampf etwas zu erreichen.»

Die Franz Kempf AG ehrt mehrere Mitarbeitende An der diesjährigen Weihnachtsfeier der Franz Kempf AG wurde nicht nur Iwan Arnold für seine ausserordentliche Leistung bei der Lehrabschlussprüfung gefeiert. Auch weitere Mitarbeitende wurden für ihre Verdienste geehrt. So bedankte sich die Firma bei Jubilarin Claudia Lüönd (30 Jahre) und den Jubilaren Alois Kempf (25 Jahre), René Grütter (20 Jahre) und Jürgen Hildebrandt (15 Jahre) für ihre Firmentreue. Roland Honauer gewann zudem den Kempf-Award zum Thema Kontinuität. (mka)

