Berufsinformationstage Urner Jugendliche machen den ersten Schritt in eine erfolgreiche Berufslaufbahn 269 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und des Gymnasiums nutzen die Berufsinformationstage vom 3. bis 14. Oktober, um Urner Lehrbetriebe kennen zu lernen. 1067 Anmeldungen für 120 Veranstaltungen wurden berücksichtigt. Georg Epp Jetzt kommentieren 11.10.2022, 12.04 Uhr

Urs Gisler (rechts), Geschäftsführer und -inhaber der Mengelt & Gisler AG in Flüelen, erläutert an den Berufsinformationstagen die grosse Vielfalt der Holzfurniere. Bild: Georg Epp (Flüelen, 10. Oktober 2022)

Die Berufsinformationstage (BIT), organisiert durch die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und den Dachverband Wirtschaft Uri, ist Jahr für Jahr ein fester Bestandteil des Berufswahlprozesses. So erhielten auch heuer die Oberstufenschülerinnen und -schüler vom 3. bis 14. Oktober die Gelegenheit, erstmals Urner Lehrbetriebe kennen zu lernen, um sich für den richtigen Beruf zu entscheiden.

Die diesjährigen Informationstage nutzten 269 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und des Gymnasiums, das sind beinahe 80 Prozent des gesamten Jahrgangs. Sie besuchen teils mehrere der inzwischen fast 120 Veranstaltungen. Bei 1067 Anmeldungen ergibt dies rund vier Veranstaltungen pro Teilnehmerin und Teilnehmer.

Medaillensegen beweist gute Berufsbildung in Uri

Urs Gisler, Geschäftsführer und -inhaber der Schreinerei Mengelt & Gisler AG in Flüelen, freute sich, am Montag, 10. Oktober, nebst zehn Oberstufenschülerinnen und -schüler auch verschiedene Gäste zum Rundgang durch die Schreinerei zu begrüssen. Namentlich begrüsste er Dominic Wetli, Abteilungsleiter der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, René Röthlisberger und Gregor Bless von Wirtschaft Uri sowie den frisch gebackenen Schweizer Meister, Elmar Wyrsch.

Röthlisberger, Präsident des Dachverbandes Wirtschaft Uri, nutzte gleich zu Beginn der Veranstaltung die Gelegenheit, den Goldmedaillengewinner der Möbelschreiner und zugleich auch Bronzemedaillengewinner der Massivholzschreiner an den Swiss Skills in Bern, Elmar Wyrsch, mit einem Diplom und einem Geschenk zu ehren. Eine Urkunde ging auch an Gisler, den Verantwortlichen des Lehrbetriebes Gisler & Mengelt AG.

René Röthlisberger (rechts), Präsident des Dachverbandes Wirtschaft Uri, ehrt den Schweizer Meister Elmar Wyrsch (Mitte) und Lehrmeister Urs Gisler mit einem Diplom. Bild: Georg Epp (Flüelen, 10. Oktober 2022)

Röthlisberger stellte den Anwesenden die Frage, was den Kanton Uri und den Kreis Schwamendingen in der Stadt Zürich unterscheidet. Und gab die Antwort gleich selber:

«Schwamendingen und der Kanton Uri haben etwa die gleiche Einwohnerzahl, an den Swiss Skills in Bern eroberten die jungen Urner Berufsleute jedoch nicht weniger als sieben Medaillen, Schwamendingen leider keine.»

Damit sei bewiesen, dass die Berufsbildung im Kanton Uri bestens funktioniere – und die Berufsinformationstage seien ein wichtiger Mosaikstein dazu.

Ein interessanter Querschnitt über den Schreinerberuf

Nach der Ehrung gab Gisler einen Einblick in den Schreinerberuf – von der Bestellung eines Kundenauftrages über die Arbeitsvorbereitung, die grosse Vielfalt an Holzarten, Furniere, Oberflächenbehandlungen bis hin zum Endprodukt. Dazu erläuterte er auch den umfassenden Maschinenpark und die breiten Weiterbildungsmöglichkeiten im Schreinerberuf. Dabei verfolgten die Schülerinnen und Schüler sowie die Gäste den Berufsquerschnitt mit Interesse.

Allein die grosse Vielfalt an Holzarten imponierte während des Durchgangs durch die Schreinerei Mengelt & Gisler AG. Bild: Georg Epp (Flüelen, 10. Oktober 2022)

Die Berufsinformationstage sind bei den Schreinern im Normalfall in drei Teile aufgeteilt. Zuerst wird im Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ) der schulische Teil präsentiert, im zweiten Teil ein Lehrbetrieb vorgestellt und im dritten Teil im Kurslokal des BWZ auch praktisch gearbeitet.

Nach dem Durchgang durch den Betrieb standen Gisler und Wyrsch bereit, um Fragen zu beantworten. Von Letzterem wollten die Teilnehmenden wissen, wie viel er investiert habe, um den Schweizer-Meister-Titel zu erreichen. Seine Antwort: wöchentlich rund 50 Stunden Training in den letzten Wochen vor dem Wettkampf. Sein gestecktes Ziel habe er mit viel Ehrgeiz, Interesse, Disziplin und gezielter Vorbereitung auf die Wettkämpfe erreicht. Wyrsch fügte auch an, dass er viel Unterstützung durch den Lehrbetrieb und auch durch seinen Vater Robi Wyrsch erleben durfte.

