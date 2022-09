Swiss Skills: Urner Bronzemedaillen-Gewinner wird geehrt

Berufslehre Gewinner der Swiss-Skills-Bronzemedaille wird von Urner Regierungsrat geehrt Der Urner Cédric Tresch wurde gemeinsam mit seinen Berufsbildnern sowie seiner Familie zu einer Gratulationsfeier in Altdorf eingeladen. Er hatte an den Swiss Skills die Bronzemedaille der Fahrzeugschlosser geholt. 29.09.2022, 15.26 Uhr

Berufsbildner Peter Zimmermann und Ramon Iff, Medaillengewinner Cédric Tresch, Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg, Eltern Markus und Ruth Tresch und Leiterin Amt für Berufsbildung Yvonne Slongo (von links). Auf der Ladefläche Treschs Werkstück, ein Deichselanhänger. Bild: PD

Der Silener Cédric Tresch wurde an der Berufs-Schweizer-Meisterschaft Swiss Skills in Bern mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet, nachdem er sich vom 7. bis 11. September mit den besten seiner Zunft gemessen hatte, wie die Bildungs- und Kulturdirektion des Kanton Uri mitteilt. Tresch befindet sich in der Ausbildung zum Fahrzeugschlosser EFZ.