Obergericht Uri Beschwerde von Coronaskeptikern: Verfahren wird eingestellt Die Sicherheitsdirektion Uri hat eine Coronademonstration nicht bewilligt. Drei Privatpersonen hatten dagegen Beschwerde eingelegt – aber keinen Kostenvorschuss geleistet. Florian Arnold 13.07.2021, 16.15 Uhr

Die Bilder waren eindrücklich: Am 10. April demonstrierten über 500 Personen rund ums Telldenkmal in Altdorf gegen die Coronamassnahmen der Behörden und leisteten sich einen Machtkampf mit der Urner Polizei, die sich Verstärkung aus anderen Korps geholt hatte. Denn die Demonstration war nicht bewilligt. Zuvor hatte das «Aktionsbündnis der Urkantone – für eine vernünftige Coronapolitik» eine Demonstration mit bis zu 10'000 Teilnehmern angekündigt. Die Sicherheitsdirektion Uri jedoch bewilligte diese Kundgebung nicht, und erhielt dabei die Rückendeckung des Regierungsrats. Das Aktionsbündnis blies die Aktion offiziell ab, was aber die über 500 Personen nicht davon abhielt, sich trotzdem zu versammeln:

Die Demonstranten bei der unbewilligten Kundgebung am 10. April. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Noch vor der Durchführung der unbewilligten Demonstration hatten mehrere Personen Beschwerde gegen den Entscheid der Sicherheitsdirektion eingereicht. Weil die erste Beschwerdeinstanz, der Regierungsrat, als Ganzes in den Ausstand trat, wurde die Beschwerde direkt ans Urner Obergericht weitergereicht. Dieses hat nun drei Verfahren mit demselben Wortlaut eingestellt, wie den nun öffentlichen Gerichtsakten zu entnehmen ist.

Eine Rechnung bekommen die Beschwerdeführer trotzdem

Das Obergericht hatte das Verfahren am 8. April aufgenommen. Am 21. April wurden die drei Beschwerdeführer je dazu aufgefordert, 500 Franken als Kostenvorschuss zu leisten. Die Post kam schliesslich als «nicht abgeholt» ans Obergericht zurück. Auch auf eine zweite briefliche Aufforderung wurde nicht reagiert, wodurch das Gericht beschloss, die Beschwerde am Geschäftsprotokoll abzuschreiben. Allerdings werden nun den Beschwerdeführern die amtlichen Kosten von je 525 Franken auferlegt.

Das Obergericht hat mittlerweile auch einen Entscheid im Verfahren gefällt, in dem das Aktionsbündnis Beschwerdeführer war, wie Obergerichtspräsident Rolf Dittli auf Anfrage mitteilte. Das Bündnis hat den Entscheid in Empfang genommen, und dieser wird öffentlich aufgelegt werden. Ausserdem ist ein Verfahren hängig, das sich um eine «Wegweisungs- und Fernhalte-Verfügung» dreht, gegen die Beschwerde eingereicht wurde.