Besitzerwechsel Erstfeld verliert seine Apotheke – nun gibt es dafür eine Dorfdrogerie Nach 38 Jahren übergibt Hanspeter Birchler seine Bahnhofapotheke in neue Hände. Künftig wird ein Obwaldner in den Räumen an der Gotthardstrasse eine Drogerie betreiben. Lucien Rahm 01.03.2021, 05.00 Uhr

Seit heute Montag trägt die Bahnhofapotheke in Erstfeld einen neuen Namen – und ist nun keine Apotheke mehr, sondern eine Drogerie. Denn nach 42 Jahren Berufstätigkeit geht Hanspeter Birchler, langjähriger Besitzer und Betreiber der Apotheke, «definitiv in Pension», wie er sagt. 38 Jahre lang hat er die Apotheke Erstfeld – eine von wenigen im Kanton Uri – geführt. Der heute 67-Jährige hatte damals die Drogerie seines Vaters übernommen und zu einer Apotheke erweitert.

Hanspeter Birchler in seiner Bahnhofapotheke. Archivbild: Urner Zeitung (Erstfeld, 2. Februar 2017)

Nun geht die Einrichtung in neue Hände über. Anders als sein Vater damals übergibt sie Birchler aber keinem seiner eigenen Nachkommen:

«Meine Kinder hat das Geschäft nie so richtig angelacht.»

Sie haben sich anderen Berufen gewidmet. Stattdessen übernimmt nun aber ein Drogist aus Obwalden den Standort: Christof Ettlin, der daraus die Dorfdrogerie Ettlin macht. Eine Nachfolge zu finden, sei dabei nicht einfach gewesen, sagt Birchler.

Zu Stande gekommen ist der Geschäftsverkauf dank der Vermittlung der Swidro Beteiligungs AG. Das deutschschweizweit agierende Netzwerk von Drogerien und Apotheken widmet sich auch dem Finden von Nachfolgelösungen für Drogisten und Apotheker, die ihren Betrieb verkaufen wollen. Armin Landtwing, Verwaltungsrat der in Steinhausen ZG beheimateten Firma, sah Birchlers Plakat, das über seine Verkaufspläne informierte, an der Höheren Fachschule für Drogisten in Neuenburg hängen. Daraufhin nahm er mit Birchler Kontakt auf. Landtwing sagt:

«Es ist wahnsinnig schwer, Apotheker zu finden, die sich selbstständig machen möchten.»

Er war aber bereits mit Ettlin bekannt und wusste, dass dieser nach einer Möglichkeit für eine eigene Drogerie suchen würde. So brachte er die beiden schliesslich zusammen, womit die Apotheke nun wieder – wie sie es bereits vor Birchlers Übernahme war – zur Drogerie wird.

Keine rezeptpflichtigen Medikamente mehr

Damit verliert Erstfeld zwar seine seit Jahrzehnten bestehende Apotheke und somit auch einen direkten Bezugsort für rezeptpflichtige Medikamente. Jedoch hätten die Erstfelder davon sowieso nicht allzu grossen Gebrauch gemacht, relativiert Birchler:

«Die Leute gehen für ihre Medikamente vorwiegend zum Arzt. Wir waren in dieser Hinsicht eher ein Lückenbüsser.»

Immerhin: Rund 28 Prozent seiner Kunden seien wohl vom Wegfall der Medikamentenausgabe betroffen, schätzt Birchler.

Die Apotheke an der Gotthardstrasse 100 wird zur Drogerie. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 21. Februar 2021)

Alleine von den rezeptpflichtigen Arzneimitteln lebte sein Geschäft also nicht. Auch Produkte für die Körperpflege fanden sich beispielsweise im Sortiment der Bahnhofapotheke. Vor einigen Jahren nahm Birchler zudem CBD-haltige Hanfprodukte in sein Sortiment auf. Nachfolger Christof Ettlin will dies so beibehalten.

Erfahrung in Bolivien gesammelt

Er freue sich sehr auf seine neue Aufgabe, sagt Ettlin, der bereits die Geschäftsleitung von Drogerien in den Kantonen Luzern und Aargau sowie in Bolivien innehatte. Dennoch:

«Vieles ist für mich neu, aber da kommt man rein.»

Zu Beginn werde er auch Leute an seiner Seite haben, die ihn bei der Führung der Drogerie begleiten. Und auch Birchler werde ihn in einer ersten Phase noch unterstützen, so Ettlin. Für die Möglichkeit der Übernahme sei er ihm sehr dankbar.

Macht aus der Bahnhofapotheke eine Dorfdrogerie: Christof Ettlin. Bild: PD

Bis auf die rezeptpflichtigen Medikamente, die nun wegfallen, werde er das Sortiment Birchlers weiterführen und gar ausbauen. Aktuell angeboten werden unter anderem diverse Naturheilmittel, homöopathische Mittel wie Schüssler-Salze oder auch Hausspezialitäten wie Hustensirup oder Birchlers Murmeltiersalbe, die somit weiterhin erhältlich sein werden. Die Bereiche Kosmetik, Naturkosmetik sowie den Mutter-Kind-Bereich möchte Ettlin zudem noch erweitern. Rezepte für Medikamente werden die Kunden ausserdem auch weiterhin in der Drogerie einlösen können, sagt Ettlin. Man leite diese dann an eine Versandapotheke weiter. Nach zwei bis drei Tagen finden die Kunden ihre Medikamente dann in ihrem Briefkasten vor.

Doch nicht nur dem Sortiment, sondern auch Ettlin selber steht vielleicht bald eine weitere Veränderung vor. Über einen Umzug in den Kanton Uri denkt der 39-Jährige nämlich auch bereits nach. Derzeit lebt der ursprüngliche Kernser mit seiner Frau und seinem Kind in Sarnen.

Früher gab es noch Farben und Schnaps

Auch Hanspeter Birchler hat in seinen 40 Jahren als Apothekenbesitzer einiges an Wandel miterlebt. «Es gab sehr viele Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten. In den 1980er-Jahren konnte man in der Apotheke noch Farben und Schnaps kaufen.» Die vier Jahrzehnte bergen für ihn auch viele Erinnerungen – gute wie weniger gute. «Am Anfang war ich voller Enthusiasmus, das war eine ganz schöne Phase», erinnert sich Birchler. Dankbar sei er auch für seine treuen Angestellten, die teilweise bis zu 15 Jahre lang bei ihm mitwirkten. Auch 22 Lehrlinge hat er in seinem Betrieb ausgebildet. Weiter sagt er:

«Natürlich gab es auch traurige Momente – wenn wir Kunden durch Todesfälle verloren haben. Das hat einen berührt.»

Als Berater in der Startphase der neuen Drogerie setzt sich Birchler nun somit noch nicht ganz zur Ruhe. Und auch danach ist der völlige Ruhestand noch nicht sicher: «Wenn Herr Ettlin fragen würde, ob ich für ihn etwas herstellen kann, wäre das für mich natürlich keine Frage.» Zunächst gönne er sich nun aber mal einen halben Monat Pause.

Hinweis: Vom 25. bis 27. März wird es in der Drogerie Ettlin einen Eröffnungsanlass mit Rabatten und Geschenken geben.