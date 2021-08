Theater Uri soll weiterhin jährlich 220'000 Franken erhalten

Betriebsbeiträge Theater Uri soll weiterhin mit jährlich 220'000 Franken vom Kanton unterstützt werden Der Landrat entscheidet demnächst über die Leistungsvereinbarung und die jährlichen Betriebsbeiträge des Kantons ans grösste Urner Theaterhaus. Der Regierungsrat beantragt, die bisherige finanzielle Unterstützung beizubehalten. Markus Zwyssig 26.08.2021, 11.44 Uhr

Im Theater Uri gehen auch viele Konzerte des Alpentöne-Festivals über die Bühne, wie beispielsweise jenes des Ensembles ZRI aus England. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 14. August 2021)

35'000 Personen besuchen jährlich eine der durchschnittlich 100 Veranstaltungen im Theater Uri. Selbst im Coronajahr 2020 waren es 27'000 Besucherinnen und Besucher. Die Bandbreite der Veranstaltungen im grössten Kulturhaus des Kantons reicht von Theaterproduktionen wie den Tellspielen über Konzerte und Lesungen bis hin zu Produktionen von Laienvereinen oder Generalversammlungen. «Das Theater Uri in Altdorf zählt zu den wichtigsten Urner Kulturinstitutionen», schreibt der Regierungsrat in seinem Bericht und Antrag an den Landrat. Das Tellspielhaus, in dem das Theater Uri beheimatet ist, befindet sich im Eigentum der Gemeinde Altdorf. Das Haus wird vom Betriebsverein Forum Theater Uri geleitet.

Auch Gemeinde zahlt Beiträge

Der Kanton Uri und die Gemeinde Altdorf zahlen im Rahmen von Leistungsvereinbarungen jährliche Beiträge von insgesamt 308'000 Franken an den Betrieb des Hauses. Der Kanton Uri unterstützt seit 2018 jährlich mit 220'000 Franken, die Gemeinde Altdorf seit 2018 jährlich mit 88'000 Franken. Die Gemeinde Altdorf leistet zusätzlich pro Jahr rund 150'000 Franken für Anschaffungen, den Betriebsunterhalt und den Unterhalt der Anlagen.

Die gemeindeübergreifenden Leistungen werden über den Zentrumslastenausgleich durch die anderen Gemeinden mitfinanziert. Seit der Übernahme des Tellspielhauses durch die Gemeinde Altdorf im Jahr 1999 unterstützt der Kanton Uri den Betriebsverein mit jährlichen Beiträgen. Der Landrat verlängerte in der Mai-Session 2017 die Betriebskostenbeiträge für die Jahre 2018 bis 2021 und erhöhte dabei den kantonalen jährlichen Beitrag von 200'000 auf 220'000 Franken.

Theater Uri ist auch ein Ausbildungsbetrieb

Zusätzlich leistet der Kanton Uri jeweils Beiträge an die notwendigen Sanierungsarbeiten im über 100-jährigen Theaterhaus. Sowohl der Kanton als auch die Gemeinde Altdorf haben Leistungsvereinbarungen mit dem Betriebsverein abgeschlossen, deren Einhaltung in einem jährlichen Controllingprozess überprüft wird. Neben der Vermietung des Hauses ist der Verein auch für die Organisation von Eigenveranstaltungen sowie für die Produktion eigener Kulturprojekte verantwortlich.

Um das Haus effizient und unternehmerisch zu führen, hat der Verein Forum Theater Uri eine professionelle Betriebsleitung eingesetzt. Derzeit arbeiten neun Festangestellte und ein Lernender für das Forum Theater Uri, die sich 555 Stellenprozente teilen. Seit vier Jahren ist das Theater Uri ein Ausbildungsbetrieb für den Beruf der Veranstaltungsfachfrau/des Veranstaltungsfachmanns EFZ. 2021 schloss erstmals ein Lernender des Theaters Uri in diesem Beruf erfolgreich seine Ausbildung ab, ein zweiter Lernender hat seine Ausbildung 2020 begonnen.

Umsatz liegt bei 950'000 Franken

Der Betriebsverein erwirtschaftet zwar erhebliche Eigenmittel. Trotzdem ist ein kostendeckender Betrieb des professionell geführten Hauses ohne Beiträge der öffentlichen Hand nicht möglich. Das Theater Uri wies in den vergangenen vier Jahren einen Umsatz von rund 950'000 Franken aus. Dank einer Anpassung der Mietpreisstruktur des Kulturhauses sowie diversen Reorganisationen der Betriebsstruktur konnte der Selbstfinanzierungsgrad in den vergangenen vier Jahren trotz des gesteigerten Umsatzes bei rund 70 Prozent gehalten werden. «Damit steht das Theater Uri im zentralschweizerischen Vergleich ausserordentlich gut da», so die Regierung. «Die Auswirkungen der Coronapandemie haben die Betriebsjahre 2019/2020 und 2020/2021 massiv geprägt, sodass sich das volle Ausmass der Umstrukturierungen erst ab 2021/2022 auch finanziell zeigen wird.»

Der Betriebsverein habe sich zum Ziel gesetzt, ein Wachstum des Vereins aus eigenwirtschaftlich erzielten Erträgen zu finanzieren. Dies solle dank weiterer Effizienzmassnahmen erreicht werden, heisst es im Bericht des Regierungsrats. Der Kanton Uri wird ersucht, die Leistungsvereinbarung und die jährlichen Betriebsbeiträge in der bisherigen Höhe von 220'000 Franken weiterzuführen. Der Regierungsrat beantragt dem Landrat denn auch, die Leistungsvereinbarung und die Betriebsbeiträge für die Jahre 2022 bis 2025 zu verlängern. Der Landrat wird voraussichtlich in der September-Sessionen darüber befinden.