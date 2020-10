Am Mittwoch vor Martini wird auf dem Rütli in diesem Jahr nicht geschossen. Dafür gibt es im Nachgang zum letzten Rütlischiessen einen veritablen Schützenskandal: Vater und Sohn haben über das Kreuz geschossen. Der Sohn kam so zu 87 Punkten, was die Schiesskommission auf den Plan rief.

Paul Gwerder 01.10.2020, 15.00 Uhr