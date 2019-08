Urner Bevölkerung soll auf das Thema Food Waste sensibilisiert werden

Die Gemeinde Altdorf und das Amt für Umweltschutz widmen sich einen Tag den Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Sie organisieren am Samstag, 7. September einen Aktionstag auf dem Lehnplatz in Altdorf.

Das Amt für Umweltschutz und die Gemeinde Altdorf machen unter anderem auf das Thema Food Waste aufmerksam. (Bild: Getty)

Zu krumm, zu klein, zu hässlich: Die Gründe für das Wegwerfen von Lebensmitteln sind unzählig, sinnvoll sind sie selten. Das Bundesamt für Umwelt schätzt, dass pro Person in der Schweiz jährlich rund 190 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen werden. Um aufzuzeigen, wie man selber einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung leisten kann, laden die Gemeinde Altdorf und das Amt für Umweltschutz am Samstag, 7. September, zu einem Aktionstag auf den Lehnplatz in Altdorf ein. Laut einer Mitteilung des kantonalen Amts für Umweltschutz, finden neben einer Ausstellung und einer Kochshow zu Food Waste ein Flohmarkt sowie weitere Aktionen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung statt.

Auf dem Flohmarkt laden die liebevoll gestalteten Stände mit Kuriositäten zum Stöbern ein, und mit etwas Glück findet man das schon lange gesuchte Lieblingsstück. Ebenfalls ermöglicht der traditionelle «Wuchämärcht» mit seinen regionalen Produkten das genussvolle und nachhaltige Einkaufen.

Geniessen statt wegwerfen

Neben dem Flohmarkt bietet der Anlass die Möglichkeit, sich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung auseinanderzusetzen. Als Höhepunkt wird den Besuchern auf dem Lehnplatz von 11 bis 14 Uhr gratis ein Essen offeriert. Es stammt aus Überschüssen und unverkäuflichen Lebensmitteln von Urner Landwirtschaftsbetrieben und wird vom Kochkollektiv von foodwaste.ch zubereitet. Praktische Tipps und Tricks zur Vermeidung von Food Waste gibt eine interaktive Ausstellung im Zeughaus. Für weitere Unterhaltung ist einerseits durch die Märchen-Mobiliothek und andererseits durch die Band Triple Tune gesorgt. In der Kaffeestube werden Getränke und feine Kuchen offeriert.

Der Anlass findet im Rahmen der Energiestadt Altdorf und des Projekts «E chline Schritt» der Umweltfachstellen der Zentralschweiz statt und wird von der Initiative Tischlein deck dich, der IG-Future und dem Verein foodwaste.ch mitgetragen.