Die CVP Altdorf setzt auf bewährte Kräfte und vier Neue Die Ortspartei stellt ihre Landratskandidaten für die Wahlen vom 8. März 2020 vor. 20.12.2019, 17.03 Uhr

Die Kandidaten der CVP Altdorf (von links): Tobias Schilter, Kurt Gisler, Regula Gisler-Jauch, Michael Arnold, Lea Gisler-Bissig, Céline Huber, Stefan Planzer und Rafael Keusch. Bild: PD

(MZ) In Altdorf gibt es bei den Landratswahlen am 8. März 2020 fünfzehn Sitze zu verteilen. «Die CVP will ihre fünf Sitze mit dem neuen Wahlsystem im Minimum halten», wird Simon Stadler, Präsident der CVP-Ortspartei Altdorf, in einer Mitteilung zitiert. Denn es sei gelungen, eine ausgewogene Liste mit qualifizierten Personen zusammenzustellen.