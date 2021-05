Biker-Rennserie Erster Rennabend mit ausserkantonaler Beteiligung Im Plattischachen in Amsteg begann die Urner Biker-Rennserie um den Energie-Uri-Cup 2021. In fast allen Kategorien hatten bereits rennerprobte Fahrerinnen und Fahrer der IG Radsport Uri die Nase vorn.

Josef Mulle 24.05.2021, 17.02 Uhr

Der Energie-Uri-Cup 2021 ist lanciert.

Bild: Josef Mulle (Amsteg, 19. Mai 2021)

Aufgrund der Coronapandemie musste im vergangenen Jahr auf die Abendrennen des damaligen EWA-Cup, der Urner Nachwuchsrennserie ausgetragen im Plattischachen, verzichtet werden. Auch in diesem Jahr war ungewiss, ob die beliebte Radsportveranstaltung, die auch immer viel Publikum anzulocken vermochte, gestartet werden könnte. Der SRB Uri, mit Petra Herger und Markus Inderbitzin an der Spitze erhielt schliesslich die Bewilligung der kantonalen Behörden, die Abendrennen unter Einhaltung eines entsprechenden Schutzkonzepts durchzuführen. Die einschneidendste Verfügung dabei: Besucher sind nicht zugelassen, und auch der Betrieb einer Festwirtschaft ist verboten. «Selbstverständlich werden wir dem Schutzkonzept Folge leisten, sind aber froh, dass wir der jungen Radsportbegeisterten Jugend die Möglichkeit bieten können, Rennen zu fahren», so Petra Herger, Präsidentin der Wettbewerbskommission des SRB Uri. Dass überall bei der Jugend das Rennfieber ausgebrochen ist, bestätigt die Tatsache, dass der SRB Uri von zwei ausserkantonalen Vereinen um eine Teilnahme bei den Urner Abendrennen angefragt wurde. So waren vom RV Einsiedeln und VC Baar/Zug etliche Jugendliche im Plattischachen am Start.