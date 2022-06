Enduro: Urner Biker holt sich den dritten Platz in Laax

Bikesport Urner Nachwuchsbiker sammeln Enduro-Erfahrung in Laax An den Enduro-Schweizer-Meisterschaften in Laax erkämpfte sich der Urner Tim Bratschi im Elitefeld der Herren die Bronzemedaille. Josef Mulle 21.06.2022, 17.28 Uhr

In den Nachwuchskategorien der Enduro-Schweizer-Meisterschaften in Laax betraten Andreas und Josias Wicki, Nachwuchsbiker der IG Radsport Uri, Neuland in der Disziplin Enduro. Das erste Rennen war gleichzeitig als Schweizer Meisterschaft deklariert. Die nächsten Rennen der Schweizer Enduro-Serie werden in der Aletsch Arena, in Leukerbad, auf der Lenzerheide und in Airolo ausgetragen. Jedes Rennen der Serie dauert zwei Tage, wo ein Tag dem Training vorbehalten ist, bei dem die jeweiligen vier bis fünf Strecken einmal befahren werden dürfen.

Die Rennen sind in der Schweiz äusserst beliebt, wie die Gesamtzahl von über 400 Athletinnen und Athleten, die sich in Laax in die Startlisten eingeschrieben haben, zeigt. Im Elitefeld der Herren schlug sich der Urner Tim Bratschi ausgezeichnet, und wurde für seinen Einsatz mit der Bronzemedaille belohnt. Den Titel holte sich der in Flims wohnhafte Basil Weber, der den meistgenannten Favoriten Gusti Wildhaber bezwingen konnte.

Zufrieden mit Premierenleistung

Mit den Gebrüdern Josias und Andreas Wicki, Velo Infanger IG Radsport Uri, wagten sich auch zwei Nachwuchsbiker der IG, auf die fünf Strecken, die ein Zwischending von Bike und Downhill darstellen. Sie begaben sich damit auf die Spuren von Tim Bratschi, und in früheren Zeiten von Marco Arnold, der in dieser Disziplin grosse nationale und auch internationale Erfolge feiern konnte. Erwähnt seien da nur die Podestplätze an Europacup-Einsätzen bei Kronplatz, Trek-Bike-Attack Lenzerheide oder der Trail-Trophy Flims, die er für das Team Giant Swiss herausgefahren hatte. In der Kategorie Mixed U15 erkämpfte sich Andreas Wicki den sehr guten fünften Schlussrang. Die Kategorie U17 war ausgezeichnet besetzt, aus dieser Sicht darf auch der achte Platz von Josias Wicki als äusserst stark bezeichnet werden. Beide waren denn auch mit ihrer Premierenleistung zufrieden und zeigten sich über die neuen Eindrücke und Erfahrungen begeistert.

Josias (links) und Andreas Wicki bestehen erstes Enduro-Abenteuer. Bild: PD