Bildung Ein Dankeschön für die Lebensleistung: Urner Lehrpersonen werden verabschiedet Nicht wenige der 13 Lehrpersonen, die am Mittwoch geehrt wurden, waren 40 Jahre lang im Schuldienst tätig. 24.06.2022, 13.28 Uhr

Regierungsrat Beat Jörg (ganz links) mit den neu pensionierten Lehrpersonen im Garten des Schlosses A Pro in Seedorf. Bild: PD

Insgesamt dreizehn Lehrpersonen der Volksschule, der Kantonalen Mittelschule Uri, der Stiftung Papilio sowie des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri treten per Ende Schuljahr 2021/2022 in den wohlverdienten Ruhestand. Regierungsrat Beat Jörg, Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Uri, hat sie am Mittwoch offiziell verabschiedet.