Bildung Neuer Schulleiter in Silenen Die Schule Silenen wird ab August von Fabian Gerig geleitet. Philipp Unterschütz 20.02.2021, 10.20 Uhr

Fabian Gerig Bild: PD

(unp) Die Schulkommission Silenen hat die Schulleitung neu besetzt. Der 32-jährige in Altdorf wohnhafte Fabian Gerig (Bild) übernimmt per 1. August 2021 die Leitung der Schule Silenen, teilt die Gemeinde mit. Gerig ist seit dem Schuljahr 2015/16 als Klassenlehrperson Sekundarstufe 1 an der Kreisschule Ursern angestellt. Als diplomierte Sek 1-Lehrperson mit Zusatzausbildung CAS Kooperative Schulführung verfüge er über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen, so die Gemeinde weiter.