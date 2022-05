Bildung und Arbeitsmarkt Flüchtlinge: Uri belegt bei der Integration schweizweit einen Platz an der Spitze Der Kanton Uri ist gut unterwegs, was die Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen betrifft. Auch für die Flüchtlinge aus der Ukraine sind die Verantwortlichen gerüstet. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Die Zahlen sprechen für sich. 67 Prozent der vorläufig Aufgenommenen im Kanton Uri sind erwerbstätig. Das ist schweizweit die beste Quote. Bei den Flüchtlingen sind es 52 Prozent, die einer Arbeit nachgehen. Nur zwei Kantone haben einen besseren Wert: Glarus und Appenzell Innerrhoden.

Ein freundliches Gesicht bei der Arbeit in einer Autowerkstatt. Bild: PD

«Es sind die kleinen Kantone, die eine gute Quote haben, was die Erwerbstätigkeit betrifft», stellt Lena Greber fest. Die Leiterin der Abteilung Integration zeigt im Gespräch die aktuelle Situation auf. So hat es im Kanton Uri rund 550 vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge, davon sind rund 350 Personen im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 18 und 65 Jahre alt. Von diesen 350 Personen sind rund 200 Personen erwerbstätig. Dazu zählen auch Menschen, die ein Praktikum oder eine Lehre machen.

Doch wie kommen diese erfreulichen Zahlen zu Stande? Es sei das Zusammenspiel einer Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren, die ihren Beitrag zur Integrationsförderung leisten, geben sich die Verantwortlichen beim Kanton überzeugt. Der Integrationsprozess beginnt beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK). Dieses ist für die Aufnahme und die soziale Integration der Menschen verantwortlich. Begleitet werden die Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des SRK.

Dann kommen die verschiedenen Dienstleistungen der Bildungs- und Kulturdirektion sowie der Volkswirtschaftsdirektion zum Zuge. Bei der Bildungs- und Kulturdirektion ist das Case Management angegliedert. Case Manager Leza Aschwanden begleitet die Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen vor allem im Hinblick auf Bildungsmassnahmen. Bei der Volkswirtschaftsdirektion ist das Job Coaching angegliedert. Die Job Coaches begleiten die Personen im Hinblick auf eine nachhaltige Platzierung im Arbeitsmarkt.

Bei der Arbeit im Gastrobereich in der Küche. Bild: Valentin Luthiger/PD

Das A und O ist es, die deutsche Sprache zu lernen

«Wir versuchen, so gut wie möglich Menschen in den Arbeitsprozess zu integrieren, kümmern uns um die entsprechende Aus- und Weiterbildung und schauen, dass die Fähigkeiten der Arbeitssuchenden individuell berücksichtigt werden», sagt Job Coach Marco Schnüriger. «Das A und O ist dabei, dass Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene Deutsch lernen.» Der Besuch der entsprechenden Kurse im Berufs- und Weiterbildungszentrum (bwz) Uri sei dabei zentral. Das bwz ist also ein weiterer zentraler Akteur im Integrationsprozess, indem es Deutschkurse in verschiedener Intensität und auf verschiedenen Niveaus anbietet.

Die Männer und Frauen sollen längere Zeit in ihrem Job bleiben können

«Die Zusammenarbeit der verschiedenen Instanzen ist sehr wichtig», sagt Lena Greber. Job Coach Marco Schnüriger versichert, dass Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene sehr gut vorbereitet würden, was die Integration betreffe. Er ist auch überzeugt, dass in Uri zusätzliche Flüchtlinge aufgenommen und integriert werden können. Bei den nun in die Schweiz geflüchteten Menschen aus der Ukraine braucht es aber Zeit.

«Wichtig ist, dass wir die Menschen nicht nur in den Arbeitsmarkt integrieren, sondern dass sie auch über längere Zeit erfolgreich in ihrem Job bleiben können», so Simona Bossard, die ebenfalls als Job Coach bei der Volkswirtschaftsdirektion tätig ist. Ein Vorteil biete sicherlich die Kleinheit des Kantons Uri. «Man weiss, wo anklopfen, kennt die Ansprechpartner.»

Und wie reagieren die Arbeitgeber, wenn es darum geht, Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene anzustellen? Diese seien grundsätzlich offen, versichern die Job Coaches. «Wichtig ist, dass wir ihnen klar aufzeigen, dass sich der administrative Aufwand in Grenzen hält.» Es bestehe eine Meldepflicht, aber Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene dürfen arbeiten. «Es gibt in Uri viele Beispiele, wie es gut funktioniert.» So werden zum Beispiel im «Fomaz» und in der «Schützenmatte» Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene ausgebildet und finden einen Arbeitsplatz in der Küche oder im Service.

Dabei gibt es Folgendes zu beachten: Vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge und Staatenlose können in der ganzen Schweiz arbeiten. Personen mit dem Status «S», die aus der Ukraine geflüchtet sind, brauchen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit eine behördliche Bewilligung.

Es gibt viele gute Beispiele erfolgreicher Integration: «Meistens haben die Arbeitgeber die Männer und Frauen aus ganz anderen Ländern und Kulturkreisen gerne», so die Job Coaches. Sie seien gut fürs Klima und würden für die Firma und den Arbeitsalltag einen Mehrwert bieten. Dabei zeige sich auch, dass sich die Männer und Frauen Mühe geben würden. «Sie sind dankbar, dass sie arbeiten können, sind aufgestellt und strahlen, wenn es gut läuft, auch mal übers ganze Gesicht.»

Neben dem Gastrobereich finden viele Arbeit in der Pflegehilfe, in der Industrie oder der Reinigung. Ein Problem ist, dass in vielen Berufen der Lohn doch eher bescheiden ist. Zudem handelt es sich vielfach um Teilzeitarbeit in einem kleineren Pensum. «Viele Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene sind zwar erwerbstätig, müssen aber ergänzend Sozialhilfe beziehen, weil es finanziell nicht ausreicht, eine Familie zu ernähren», sagt Lena Greber. Es wäre daher wichtig, wenn sie sich weiter beruflich qualifizieren könnten.

130 Personen aus der Ukraine mit S-Status sind im Kanton Uri

Und wie ändert sich nun die Situation mit den Flüchtlingen aus der Ukraine? Momentan sind rund 130 Personen mit S-Status im Kanton Uri. «Es ist schwer abzuschätzen, wie viele noch kommen werden», sagt Lena Greber. Der Kanton Uri sei insofern auf die Flüchtlinge vorbereitet, indem die Strukturen für die Integrationsförderung wie Deutschkurse, Case Management, Job Coaching bestehen würden. Jedoch müssen aufgrund der grossen Zahl an Flüchtlingen diese Strukturen nun mit mehr Ressourcen versehen werden. Das heisst, es braucht für die Bewältigung zusätzliche Stellenprozente. Zudem wird bei der Integrationsförderung von Geflüchteten aus der Ukraine ein besonderes Augenmerk auf eine mögliche Rückkehr in ihr Heimatland gelegt.

Unter den Flüchtlingen, die in den Kanton Uri kommen, hat es auch viele Kinder, Frauen, die sich um die Familien kümmern, und Menschen mit gesundheitlichen Problemen oder Personen, die bereits über 60 Jahre alt sind. Dabei gilt es zu bedenken, dass Kinderbetreuung eine besondere Herausforderung ist, wenn man sich in einem fremden Land befindet.

Ziel des Bundes ist es, dass 50 Prozent der Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen erwerbstätig sind. Dies wird in Uri heute übertroffen. Zur guten Quote in Uri tragen die vielen Player bei, die sehr gut zusammenarbeiten und alle ihren Beitrag leisten: SRK, Kanton, bwz, Freiwillige und Arbeitgeber. Integration ist eine Verbundaufgabe, die nur mit Hilfe von vielen, die alle «am selben Strick ziehen», geleistet werden kann.

