"Jugend und Medien": Urner Präventionskampagne startet wieder

Bildung Von Cybermobbing bis Onlinesucht: Urner Präventionskampagne startet wieder Die Präventionskampagne «Jugend und Medien» für Kinder der 5. Primarklassen geht in die nächste Runde. Ende März werden in den Urner Schulen spezielle Lektionen und Elternabende von Medienpädagogen durchgeführt. 15.03.2022, 14.05 Uhr

Regierungsrat Beat Jörg, Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Uri, ist überzeugt, dass die Kompetenzen im Umgang mit den digitalen Medien zunehmend die Zukunft der nächsten Generation bestimmen werden. «Bezugspersonen wie Eltern, Lehrpersonen und Erzieherinnen und Erzieher tragen eine grosse Verantwortung dafür, dass das Potenzial des digitalen Wandels für die Zukunft genutzt werden kann», heisst es in einer Mitteilung des Urner Amts für Volksschulen. Daher läuft an der Schule derzeit ein Projekt, um diesen Wandel aktiv zu begleiten und zu unterstützen.

Längst sei jedoch klar, dass Kinder lernen müssen, digitale Geräte konstruktiv und sinnvoll zu nutzen – auch in der Freizeit. Dies geschehe nicht von Anfang an und erfordert in der Regel auch die Aufmerksamkeit aller Erziehungsberechtigten. In der Tat seien die Herausforderungen gross: «Viele Kinder werden mit Hassreden konfrontiert oder sind sogar davon betroffen. Kinder und Jugendliche müssen lernen, nicht alles über den Bildschirm zu regeln», so das Amt für Volksschulen. Aber wie? Antworten auf diese und ähnliche Fragen liefert die Kampagne zum Jugendmedienschutz für alle Kinder der 5. Primarklassen. Sie findet heuer vom 21. März bis zum 1. April statt.

Medienpädagogen gestalten den Unterricht

Im Zentrum der Kampagne stehen die Einsätze von speziell ausgebildeten Medienpädagogen von «Zischtig»; dieser Verein setzt sich ein für die Medienerziehung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen. Das Ziel sei ein kompetenter und kreativer Umgang mit den neuen Medien. Kinder und Jugendliche sollen auf ansprechende und wirksame Weise vor Onlinesucht, Cybermobbing, Cybergrooming und anderen Gefahren geschützt werden. Nach einer gemeinsamen Einführung werden in geschlechtergetrennten Gruppen die Chancen und Risiken der digitalen Medien diskutiert. Im Rahmen der Kampagne finden zudem wiederum Elternabende statt, heisst es in der Mitteilung weiter. In diesen Begleitveranstaltungen für die Eltern der Schülerinnen und Schüler aller 5. Primarklassen im Kanton Uri werden aktuelles Wissen und Erziehungstipps vermittelt. (pd/RIN)