Neuen ICT-Richtlinien für Urner Schulen zugestimmt

Bildung Weg geebnet für persönliche digitale Geräte an Urner Volksschulen Zur Revision der ICT-Richtlinien für die Volksschulen wurde mehrheitlich zugestimmt. Damit ist der Weg frei, dass künftig alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarklasse ein persönliches digitales Gerät zum Lernen zur Verfügung haben. 09.11.2021, 13.11 Uhr

Hausaufgaben machen auf einem eigenen Tablet: Das soll an Urner Volksschulen bald zum Alltag gehören. Symbolbild: Gaetan Bally/ Keystone

Der digitale Wandel in der Gesellschaft schreitet unaufhaltsam voran. Damit er mit dem Wandel Schritt halten kann, muss sich auch der Unterricht in der Schule verändern, holt die Urner Bildungs- und Kulturdirektion in einer Mitteilung aus. Ein wichtiges Element in diesem Veränderungsprozess sei die Revision der Richtlinien für den Einsatz digitaler Lernmittel an der Volksschule des Kantons Uri.

Im Zentrum dieser vom Urner Erziehungsrat lancierten Revision stehen die Einführung von 1-to-1-Computing ab der 5. Primarschule sowie die Stärkung der pädagogischen Unterstützung im Umgang mit digitalen Lernmitteln.

Grundsätzlich ist man sich einig, es gibt aber noch Klärungsbedarf

Die im Sommer/Herbst 2021 durchgeführte Vernehmlassung hat nun gezeigt: Die Mehrheit der Befragten ist mit der Revision der ICT-Richtlinien als Ganzes einverstanden. Während die kantonsweit angestrebte Einführung des 1-to-1-Computing insgesamt befürwortet wird, gibt es bei der Art und Weise, wie der Erziehungsrat die pädagogische Unterstützung im Umgang mit digitalen Lernmitteln stärken will, noch Vorbehalte, heisst es in der Mitteilung weiter. Klärungsbedarf gäbe es zudem bei der Frage, ob künftig allenfalls eine zentrale Stelle die erforderlichen digitalen Geräte beschaffen sollte – wobei der Erziehungsrat nicht unnötig stark in die Hoheit der Gemeinden als Trägerin der Volksschule eingreifen will.

Die offenen Fragen werden in den kommenden Wochen vom Amt für Volksschulen geklärt, und zwar in Zusammenarbeit mit den Schulleitenden und den ICT-Verantwortlichen an den Schulen. Danach wird der Erziehungsrat die revidierten Richtlinien beschliessen und per 31. August 2022 in Kraft setzen, wobei eine Übergangsfrist von drei Jahren den Schulen ausreichend Zeit lassen soll, die Neuerungen zu vollziehen. An den Kosten beteiligt sich der Kanton substanziell.

Arbeitsgruppe für Digitalkultur einberufen

Der Erziehungsrat ist überzeugt, dass die revidierten ICT-Richtlinien wirkungsvoll mithelfen, dass künftig alle Urner Schulkinder gute Voraussetzungen haben, um den Kompetenzerwerb in einer neuen Lernkultur meistern zu können – gemäss geltendem Lehrplan 21. Überdies wird in den kommenden Tagen eine vom Erziehungsrat einberufene Arbeitsgruppe eine Vision für die «Urner Volksschule in der Digitalkultur» erarbeiten. Die Gruppe ist breit besetzt und wird im Laufe des kommenden Jahrs die gewonnenen Erkenntnisse präsentieren. (pd/RIN)

Der Bericht zur Auswertung der Vernehmlassung zur Revision der ICT-Richtlinien ist auf der Website des Kantons Uri verfügbar: www.ur.ch.