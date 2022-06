Bildungsgesetz GLP Uri schlägt Tagesstrukturen in fünf Gemeinden vor Die GLP Uri nimmt Stellung zum Urner Bildungsgesetz. Das Homeschooling soll möglich gemacht werden. Florian Arnold 13.06.2022, 11.53 Uhr

Die GLP Uri hat sich mit dem überarbeiteten Urner Bildungsgesetz befasst. Wie sie in einer Medienmitteilung schreibt, begrüsst sie es, dass die Tagesstrukturen kantonal unterstützt werden. Die GLP Uri befürchtet jedoch, dass den standortbedingten Strukturen zu wenig Rechnung getragen wird. «Um Arbeitskräften die Möglichkeit offen zu halten, weiterhin in der Wirtschaft tätig zu bleiben, ist es wichtig, Unterstützung für ein geeignetes Familienmodell zu schaffen.» Es solle jeder Urner Familie möglich sein, in ihrer Gemeinde wohnhaft zu bleiben und ein Angebot von Tagesstrukturen für schulpflichtige Kinder in Anspruch nehmen zu können. «Somit kann beiden Elternteilen die Möglichkeit eingeräumt werden, in der Wirtschaft aktiv zu sein.»

Für Urner Schülerinnen und Schüler sollen Tagesstrukturen geschaffen werden. Bild: Keystone / Gian Ehrenzeller

Beim Schuleintritt wird's kompliziert

Heute sei es gut möglich, vor dem Schuleintritt eines Kindes einer Arbeit nachzugehen, dies dank der Kindertagesstätten. «Das Kind wird morgens bis abends von ausgebildeten Fachkräften betreut.» Sobald das Kind in die Schule eintrete, sehe die Situation anders aus. «Derzeit existieren im Kanton Uri nur wenige Gemeinden mit Tagesstrukturen, die es den Eltern erlauben, ihr Kind während üblicher Arbeitszeiten betreuen zu lassen», so die GLP. Erschwerend sei, dass das Kind vor und nach der Schule abgeholt werden müsse. «Alleinerziehende oder eben berufstätige Eltern zwingt dies zu einem Wohnortwechsel, wenn sie keine Möglichkeit haben, das Kind von Bekannten/Freunden oder weiteren Familienangehörigen zumindest vor- und nach der Schule, sowie über den Mittag, betreuen zu lassen.»

Im neuen Gesetz ist die Unterstützung von Tagesstrukturen in einer Kann-Formulierung enthalten. Dabei befürchtet die Partei, dass es im Kanton uri beim bestehenden Angebot bleibt und kein neues entsteht. «Einzelne Gemeinden sind zu klein und/oder verfügen über zu wenige (finanzielle) Ressourcen, um ein solches Angebot bereitstellen zu können.» Aus diesem Grund empfiehlt die GLP eine übergeordnete kantonale Organisation, welche maximal fünf Standorte definiert, wo Tagesstrukturen angeboten werden. «Es liegt dann an den Gemeinden, den Transport für die Schüler/innen vom Tagesstruktur-Standort zur Schule zu organisieren.»

Bildungs- statt Erziehungsrat

Weiter bemängelt die GLP Uri am Gesetzesentwurf, dass die Möglichkeit von Homeschooling ausgeschlossen werden soll. Im Rahmen der Vernehmlassung seien praktisch alle Gemeinden/Schulräte der Meinung gewesen, dass diese Bildungsform in Ausnahmesituationen und wenn das Kindeswohl diese Variante verlangt, möglich sein soll. «In der Verordnung sollen Ausnahmesituationen definiert werden», so die Partei. «Die GLP erachtet in der heutigen Zeit eine kann-Formulierung als angemessen.»

Allgemein stellt die GLP den Begriff der «Erziehung» in Frage. Dieser sei im Zivilgesetzbuch für die Angelegenheit der erziehungsberechtigten Personen verwendet. So empfiehlt sie, den Erziehungsrat» in einen «Bildungsrat» umzubenennen, welcher für strategische Entscheide der obligatorische Schulzeit zuständig sei.