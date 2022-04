Knatsch um das Kirchmatt-Schulhaus in Erstfeld

Bildungswesen IG will das Kirchmatt-Schulhaus in Erstfeld retten Aus Sicherheitsgründen wird ein Teil des Kirchmatt-Schulhauses geschlossen. Stattdessen werden für 350'000 Franken zwei Provisorien erstellt. Damit ist eine Interessengemeinschaft, welche sich für den Erhalt des Gebäudes einsetzt, überhaupt nicht einverstanden. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Das sanierungsbedürftige Kirchmatt-Schulhaus. Bild: Archiv UZ

Die Meinungen über die Zukunft des Schulhauses Kirchmatt in Erstfeld sind gespalten. Der Gemeinderat hat kürzlich mitgeteilt, dass eine aktuelle technische Beurteilung des Brandschutzes ergeben habe, dass das Gebäude nach den Frühlingsferien teilweise geschlossen werden müsse (wir berichteten). Der Grund: Die Fluchtwege aus dem ersten und zweiten Stockwerk seien zu lang. Gemeinderat und Schulrat haben aus Sicherheitsgründen entschieden, die Räumlichkeiten im ersten und zweiten Obergeschoss ab Mai 2022 nicht mehr für den Schulbetrieb zu nutzen. Die Schulküche im Parterre bleibt in Betrieb. Provisorischer Schulraum soll in zwei sogenannten Modulbauten geschaffen werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 350'000 Franken. Die Provisorien werden zwischen der Turnhalle Jagdmatt und dem Schulhaus Wytheid aufgestellt.

Überhaupt nicht einverstanden, wie Gemeinderat und Schulrat mit dem Kirchmatt-Schulhaus umgehen, ist die Interessengruppe (IG) Kirchmatt. Sie spricht von einer «Blitzattacke» auf einen Vorstoss der IG. «Mit fadenscheinigen Argumenten, so namentlich mit der Fake-News-artigen Behauptung, das Kirchmatt-Schulhaus befinde sich in einem schlechten baulichen Zustand, bemühen sich Gemeinde- und Schulrat Erstfeld seit Jahren, das Kirchmatt-Schulhaus aus dem pendenten Renovations- und Umbauprogramm der Schulanlagen auszuscheiden», heisst es in einer Mitteilung. Dazu fehle dem Gemeinderat die Kompetenz. Aus Sicht der IG müssten das die Erstfelderinnen und Erstfelder entscheiden.

Hinter der IG stehen der ehemalige Gemeindepräsident Paul Jans, alt Gemeindeverwalter Werner Arnold, alt Gemeindeverwalter Robert Indergand und der einstige Botschafter Paul Wipfli. Sie haben sich zusammengeschlossen, um sich einerseits für das denkmalgeschützte Kirchmatt-Schulhaus als Teil der Erstfelder Schulanlagen einzusetzen, andererseits um die rechtlichen Rahmenbedingungen im Umgang mit den vorhandenen Schulbauten im Auge zu behalten. Was der Gemeinderat mache, sei «anmassend, eigenmächtig, teilweise sogar widerrechtlich oder mindestens am Rande des rechtlich Zulässigen».

IG fordert einen Baustopp

Fast 150 Jahre lang habe beim Kirchmatt-Schulhaus Normalbetrieb geherrscht. «Das Schulhaus verfügt über einen Notausgang, der im Brandfall genutzt werden kann», sagt Paul Jans auf Anfrage. In dieser ganzen Zeit habe es seines Wissens nie einen Unglücksfall wie etwa einen Brandausbruch gegeben. Plötzlich müssten fehlende Fluchtwege für die Schliessung einer Schulanlage herhalten. «Bestünde beim Kirchmatt-Schulhaus wirklich ein Fluchtwegproblem, so liesse sich dieses gerade dort einfach und kostengünstig lösen, beispielsweise mit dem Anbringen von einer oder zwei Feuertreppen auf der Westseite des Schulhauses», erklärt der ehemalige Gemeindepräsident.

Aufgrund dieser «Blitzattacke» des Gemeinderats will die IG wachsam bleiben. «Wir fordern einen Baustopp», sagt Paul Jans. «Sobald der erste Pflock eingeschlagen wird, rufen wir die richterliche Behörde an.»

Drei Anträge an die Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat habe den Erstfelderinnen und Erstfeldern nie die Frage zur Abstimmung unterbreitet, was sie von der angestrebten Sachentfremdung des Kirchmatt-Schulhauses halte. An einer Besprechung mit dem Gemeinderat habe die IG ein Antragsdokument zuhanden einer nächsten Gemeindeversammlung überreicht. Darin werden die folgenden für die IG zentralen Punkte aufgeführt:

Der Gemeinderat solle verpflichtet werden, den Beschluss, das Kirchmatt-Schulhaus als Teil der Schulanlagen abzuschreiben und aus dem Sanierungsprogramm auszuschliessen, zurückzunehmen. Dies, weil der Gemeinderat damit seine Kompetenzen überschritten habe, was rechtliche Abklärungen ergeben hätten, so die IG. Der Gemeinderat müsse vorab prüfen, welche Abteilungen von Schulpflichtigen weiterhin im Kirchmatt-Schulhaus unterzubringen wären. Dies sei eine wichtige Voraussetzung für die Bestimmung der Schaffung von zusätzlichem Schulraum beim Jagdmattschulhaus. Der Gemeinderat sei zu verpflichten, für den baulichen und räumlichen Unterhalt des Kirchmatt-Schulhauses zu sorgen.

