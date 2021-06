Biobäschwinget Zwei Siege und 15 Auszeichnungen für die Urner Nachwuchsschwinger Am traditionellen Schwingfest der Schwingersektion Lungern konnte der Urner Nachwuchs überzeugen. In allen Kategorien waren sie vorne mit dabei. 23.06.2021, 17.30 Uhr

15 von 33 Nachwuchsschwingern aus Uri holten an der Biobäschwinget Lungern eine Auszeichnung. PD (Melchtal, 19. Juni 2021)

(nke) Die Schwingersektion Lungern organisierte am 19. Juni ihr traditionelles Biobäschwinget nicht in Lungern, sondern im Sportcamp im Melchtal. 189 Schwinger kämpften um die begehrten Auszeichnungen darunter auch 33 Urner Schwinger von den Schwingklubs Altdorf, Bürglen, Flüelen und Schattdorf. Sie erkämpften sich zwei Kategoriensiege und 15 Auszeichnungen. Geschwungen wurde in vier Kategorien.