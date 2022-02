Diese Urner kämpften bereits um eine olympische Medaille

Uri an Olympia Ein Blick in die Vergangenheit: Diese Urnerinnen und Urner kämpften bereits um eine olympische Medaille Eine Goldmedaille und zwei Silbermedaillen konnten sich die Urnerinnen und Urner bei insgesamt 13 Teilnahmen an Olympischen Winterspielen bisher erstreiten. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 08.02.2022, 16.30 Uhr

Skirennfahrerin Aline Danioth aus Andermatt und der Altdorfer Langläufer Roman Furger vertreten den Kanton Uri an den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Peking. Sie sind aber nicht die ersten Urnerinnen und Urner, die um das olympische Edelmetall kämpfen. Ein Blick in das Urner Nachschlagewerk Urikon zeigt, welche Erfolge die Urnerinnen und Urner an den Olympischen Winterspielen bereits feiern konnten.

Aline Danioth beim Weltcup-Slalom in Schladmig im Januar 2022. Bild: Juergen Fiechter / freshfocus Roman Furger beim Langlauf Weltcup in Davos im Dezember 2021. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Die Urner Vertretung an den Olympischen Spielen in Peking. Bild: Juergen Fiechter / freshfocus Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

1936 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland: Bei den Olympischen Spielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen ist Uri erstmals vertreten. Josef Jauch ist Teil der Schweizer Mannschaft beim Militärpatrouillenlauf. Der Patrouillenlauf, der als Vorgänger des Biathlons gilt, wird damals laut dem Urner Wikipedia-Pendant Urikon als Demonstrationswettbewerb auf Wunsch von Adolf Hitler durchgeführt. Die Schweizer Mannschaft, bestehend aus einem Offizier, einem Unteroffizier und zwei Soldaten, erreicht den 7. Rang.

1948 in St.Moritz, Schweiz: Gleich drei Urnerinnen und Urner sind an den Olympischen Heimspielen in St.Moritz 1948 dabei. Die Hospentalerin Antoinette Meyer nimmt als erste Urnerin an einer olympischen Disziplin teil und gewinnt dabei gleich die Silbermedaille im Slalom. In der Abfahrt erreicht sie zudem den 11. Rang. Die ersten Urner Männer, die an einer offiziellen olympischen Disziplin teilnahmen, waren weit weniger erfolgreich. Der Attinghauser Karl Bricker kommt im 18-Kilometer-Langlauf nicht über Rang 41 hinweg, der Andermatter Karl Gamma scheidet beim Slalom bereits im ersten Lauf aus.

1952 in Oslo, Norwegen: Nur ein Urner Sportler reiste 1952 für die Olympischen Spiele in die norwegische Hauptstadt. Erneut ist es Karl Bricker, der am 18-Kilometer-Rennen im Skilanglauf teilnimmt. Er klassiert sich auf dem 46. Rang.

1964 in Innsbruck, Österreich: Zwölf Jahre später ist Uri wieder an einer Winterolympiade vertreten. Der Biathlet Peter Gerig aus Göschenen wurde beim 20-Kilometer-Lauf 48. und somit Vorletzter.

1972 in Sapporo, Japan: Bei den Winterspielen in Sapporo kann die Schweizer Delegation gleich zehn Medaillen – davon vier goldene – abräumen, weshalb die Spiele als die «goldenen Tage von Sapporo» in die Schweizer Geschichte eingehen. Einen Anteil daran hat auch der Andermatter Bernhard Russi. Als bisher einziger Urner gewinnt Russi mit seinem Sieg in der Abfahrt eine olympische Goldmedaille. Als weiterer Urner fährt Walter Tresch aus Bristen auf den 6. Rang in der Abfahrt sowie auf Rang 13 im Slalom und Rang 14 im Riesenslalom.

Der ehemalige Urner Skirennfahrer Walter Tresch während seiner Aktivzeit. Bild: ZVG

1976 in Innsbruck, Österreich: Erneut sind es Bernhard Russi und Walter Tresch, die den Urkanton an den Olympischen Spielen vertreten. Bernhard Russi gelingt dabei ein weiterer grosser Triumph. In der olympischen Abfahrt muss sich der Andermatter einzig vom Österreicher Franz Klammer geschlagen geben und gewinnt die Silbermedaille. Auf Rang 7 folgt Walter Tresch, der im olympischen Slalom das Podest als Vierter nur knapp verpasst. Im Riesenslalom scheidet Walter Tresch beim Schweizer Doppelsieg im zweiten Lauf aus.

2002 in Salt Lake City, USA: 26 Jahre vergehen, bis sich wieder ein Urner für die Olympischen Spiele im Winter qualifizieren kann. Der Realper Biathlet Matthias Simmen bestreitet die Disziplinen 20 Kilometer (Rang 78), 10 Kilometer Sprint (Rang 67) und die viermal 7,5 Kilometer Staffel, bei der das Schweizer Team auf den vorletzten 18. Rang läuft.

Biathlet Matthias Simmen an einem Rennen im Februar 2010. Bild: Urs Hanhart

2006 in Turin, Italien: Auch für die Olympischen Spiele in Turin 2006 kann sich Matthias Simmen qualifizieren. Der Biathlet erreicht Rang 52 im 20-Kilometer-Lauf, Rang 43 im 10-Kilometer-Sprint und Rang 23 im 12,5-Kilometer-Verfolgungsrennen.

2010 in Vancouver, Kanada: In Vancouver bestreitet Matthias Simmen seine dritten und letzten Olympischen Spiele. Er nimmt erneut am 10-Kilometer-Sprint teil, wo er sich den 26. Rang erläuft. Auch das 12,5-Kilometer-Verfolgungsrennen (Rang 28) und das Rennen über 20 Kilometer (Rang 39) nimmt er wieder in Angriff. Als Teil des Schweizer Teams gelingt ihm in der Staffel zum Abschluss noch eine Platzierung auf dem 9. Rang.

2018 in Pyeongchang, Südkorea: Wie auch in diesem Jahr in Peking ist Uri bereits bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang durch den Langläufer Roman Furger vertreten. Der Altdorfer, der in Schattdorf aufgewachsen ist, erreicht beim Cologna-Sieg über 15 Kilometer Freistil den starken 12. Rang. Trotz der guten Leistungen im Einzel werden die Schweizer den hohen Erwartungen sowohl im Team Sprint als auch in der Staffel nicht gerecht. In beiden Disziplinen erreicht das Team mit Roman Furger den etwas enttäuschenden 11. Rang.

