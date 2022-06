Blasmusik Seedorfer Blaskapelle lädt zu abwechslungsreichem Konzert Am Jahreskonzert der Seedorfer Blaskapelle wird Traditionelles mit Modernem und Konstantes mit Neuem verbunden – nicht nur bezüglich der Literatur. Bruno Arnold 14.06.2022, 13.43 Uhr

Im Monat Juni folgen sich die blasmusikalischen Highlights im Kanton Uri fast Schlag auf Schlag. Nach dem vierten Urner Blasmusikfestival in Altdorf sowie mehreren Konzerten und Ständchen in den Gemeinden folgt am kommenden Sonntag ein weiterer Höhepunkt: Die Seedorfer Blaskapelle (SBK) lädt zu ihrem traditionellen Jahreskonzert ein.

Die Seedorfer Blaskapelle freut sich auf das Jahreskonzert. Bild: PD

«Wir können erstmals nach 2019 wieder an unserem traditionellen Termin, einem Sonntagmorgen im Juni, in der Mehrzweckhalle in Seedorf aufspielen», freut sich Paul Wyrsch, der Dirigent der 1973 gegründeten Formation. Der aus Sisikon stammende Vollblutmusikant ist bereits seit 15 Jahren für die musikalischen Belange der Seedorfer Blaskapelle verantwortlich. Bei der Matinee am Sonntag erhält er auf der Bühne doppelte familieninterne Unterstützung. Sohn Fabio ersetzt offiziell und als neues SBK-Mitglied den langjährigen Schlagzeuger Edi Zberg, der seine Laufbahn Ende 2021 beendet hat. Und Paul Wyrschs Tochter Delia wird einmal mehr in bewährter Manier durch das Programm führen.

Wichtigste Konstanten sind geblieben

Auch die SBK musste in den vergangenen beiden Jahren aus bekannten Gründen einige Turbulenzen meistern, diverse Fixpunkte im Terminkalender neu ansetzen oder sogar endgültig platzen lassen. Und nicht zuletzt galt es, gewohnte Abläufe im Vereinsleben kurzfristig zu ändern. Bezüglich Jahreskonzert sind aber die wichtigsten Konstanten geblieben. So steht die Seedorfer Blaskapelle nach wie vor für Musik, die geprägt ist von einem weichen und ausgewogenen Klang, von differenzierter Dynamik und von klarer Artikulation. Geblieben sind auch die spürbare Spielfreude und die bewährte musikalische Ausrichtung der Formation. «Abwechslung ist weiterhin unsere Stärke», betont Paul Wyrsch. Auch im 49. Jahr des Bestehens der Formation wollen die aktuellen Musikantinnen und Musikanten die breite Palette der Literatur aufzeigen, mit der Blaskapellen seit jeher ein zahlreiches und treues Publikum zu begeistern wissen.

Im offiziellen Konzertprogramm finden sich wie gewohnt 14 Titel, diesmal von 13 verschiedenen Komponisten. Werke von bekannten Grössen wie Anton Gälle, Guido Henn, Jörg Bollin, Alexander Pfluger oder Zdenek Gursky gehören ebenso dazu wie Kompositionen von Newcomern in der Blaskapellenszene. Auch in diesem Jahr wird die Blaskapelle wieder einen veritablen Vielfältigkeitsspagat vollziehen – etwa zwischen der traditionellen Volksweise «Lueget vo Berg und Tal» und der mitreissenden Polka «Das mährische Feuer» oder zwischen der Ballade «The Rose» und dem Marsch «Emotions».

Wie bereits in den vergangenen Jahren gehören auch diesmal mehrere Solos zum Konzertprogramm der Seedorfer Blaskapelle. Am Sonntag soll dieses typische SBK-Markenzeichen unter anderem in «Der kleine Fink» (Solo für Es-Klarinette), «The Rose» (Solo für Flügelhorn), «Zwei beste Freunde» (Solo für Tenorhorn und Bariton) sowie in «Trompeten-Gold» (Solo für vier Trompeten) wiederum mit Virtuosität und Brillanz unter Beweis gestellt werden. «Das Publikum kann sich wirklich auf sehr viel Abwechslung freuen», ist Tenorhornist Paul Wyrsch überzeugt.

Als echtes Dankeschön gedacht

Und schliesslich noch eine weitere Konstante: Wiederum werden die Zuhörer am Sonntagmorgen bei Kaffee und Gipfeli auf einen gemütlich musikalischen Sonntagmorgen eingestimmt. «Mit dem Konzert möchten wir uns bei allen bedanken, die uns als Zuhörer ihre Wertschätzung erweisen. Anderseits gilt unser Dank auch jenen Personen, die uns immer wieder finanziell und ideell unterstützen oder uns mit aufmunternden Worten motivieren», sagt Paul Wyrsch abschliessend. Und wer es sich am Sonntag nicht einrichten kann, den kann Wyrsch vertrösten: «Wir spielen bereits am 23. Juni erneut auf, und zwar um 19.30 Uhr beim Seerestaurant in Seedorf. Dabei werden wir auch mehrere Werke aus unserem Konzertprogramm 2022 zum Besten geben.»

Hinweis: Das Konzert findet am Sonntag um 10 Uhr in der Mehrzweckhalle Seedorf statt. Es wird eine Festwirtschaft mit Mittagessen angeboten.