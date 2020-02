Blasmusikverband sucht neue Vorstandsmitglieder Eine Premiere prägte das Verbandsjahr 2019 der Urner Blasmusiker. 2020 wird das Blasorchesterlager im Zentrum der Aktivitäten stehen. Bruno Arnold 18.02.2020, 05.00 Uhr

Veteranenchefin Monika Arnold (links) und Präsidentin Lea Gisler (rechts) mit den Musikantinnen und Musikanten, die für langjähriges Mitspielen und Dirigieren in einer Urner Sektion geehrt wurden. Bild: Bruno Arnold (Realp, 14. Februar 2019)

Vertreter sämtlicher 20 Sektionen, die dem Blasmusikverband Uri angeschlossen sind, sowie mehrere Ehrenmitglieder und Gäste trafen sich am vergangenen Freitag in Realp zur 89. Vorstandskonferenz (VK). Präsidentin Lea Gisler bezeichnete in ihrem Bericht das 1. Innerschweizer Blasmusikfest vom 15. und 16. Juni in Hergiswil als Höhepunkt. Wie immer, wenn etwas zum ersten Mal organisiert werde, gebe es im Vorfeld viele offene Fragen und Unsicherheiten. Gisler konnte aber ein positives Fazit ziehen: «Der Musikverein Hergiswil hat den Anlass kompetent organisiert.»

Für den Höhepunkt aus Urner Sicht habe die Feldmusik Altdorf mit ihrem Sieg in der 2. Klasse Harmonie gesorgt. Gisler gratulierte auch den übrigen sechs Urner Vereinen (Bürglen, Erstfeld, Flüelen, Isenthal, Seelisberg und Unterschächen) zur Teilnahme. «Ein Vortrag vor einer Jury ist für jeden Musikanten eine Herausforderung und wohl auch mit einer gewissen Nervosität verbunden», meinte die Verbandspräsidentin. «Besuche von Festen und Wettbewerben sind eine Bereicherung – sowohl musikalisch wie gesellschaftlich. Jeder Verein kann immer wieder etwas dazulernen.»

Kein Organisator für Urner Festival in Sicht

Wie Gisler die 73 Versammlungsteilnehmer orientieren konnte, hat ein Verein aus dem Kanton Zug sein Interesse signalisiert, 2024 das 2. Innerschweizer Blasmusikfest zu organisieren. «Die Gespräche laufen, spruchreif ist allerdings zurzeit noch nichts.» Und auf eine Frage aus der Versammlungsmitte zur Zukunft des Urner Blasmusikfestivals äusserte sich die Präsidentin des Blasmusikverbands Uri wie folgt: «Das Bedürfnis der Urner Sektionen nach einer vierten Auflage ist zwar ganz klar da, leider hat aber bisher kein Verein sein Interesse bekundet, den Anlass zu organisieren.»

Aus Sicht des Vorstands des Kantonalverbands wird im laufenden Jahr die Nachfolgeplanung im Zentrum stehen. Präsidentin Lea Gisler, Finanzchefin Maya Hirt und Sekretärin Ingrid Dittli werden an der VK 2021 zurücktreten. Monika Arnold ist bereit, das Amt der Veteranenchefin weiterzuführen. «Wir sind sehr bestrebt, alles zu tun, damit es weitergeht», betonte die Verbandspräsidentin.

Den 20 Sektionen gehörten Ende 2019 548 Mitglieder an. Der Zeitpunkt der Ehrungen hat immer wieder Fragen aufgeworfen. Die Stimmberechtigten genehmigten deshalb einstimmig und ohne Wortmeldung eine vom Vorstand beantragte Präzisierung des Veteranenreglements: «Die Ehrung durch den Blasmusikverband Uri erfolgt im darauf folgenden Jahr an der Vorstandskonferenz.» Demzufolge werden alle Musikanten, die im Jahr 2020 entweder 25, 35, 50, 60 oder mehr Aktivjahre erfüllt haben oder bis am 31. Dezember noch erfüllen, werden an der VK 2021 ausgezeichnet.

Finanzchefin Maya Hirt konnte bei einem Ertrag von 15700 Franken einen Gewinn von rund 200 Franken präsentieren. Auf der Einnahmenseite machten die Mitgliederbeiträge (rund 10000 Franken) und der Beitrag des Kantons (3000 Franken) den Hauptanteil aus, auf der Ausgabenseite waren es wiederum die Beiträge an den Schweizer Blasmusikverband SBV (4300 Franken) und an die Suisa (3300 Franken) sowie die Entschädigung an die vierköpfige Verbandsleitung. Letztere wird gemäss einstimmigem VK-Beschluss auch 2020 total 2100 Franken betragen. Für 2020 rechnet der BV Uri mit einem Defizit von 1250 Franken. Der Jahresbeitrag pro Mitglied bleibt trotzdem unverändert bei 19 Franken. Die Ausgabenkompetenz des Vorstands beträgt weiterhin 500 Franken pro Geschäfte respektive maximal 1500 Franken. Die 46 Stimmberechtigten genehmigten zudem einstimmig einen Beitrag von 1000 Franken aus der Verbandskasse an die Kosten des Blasorchesterlagers 2020.

Anmeldeschluss für das Lager ist am 9. April

Das Blasorchesterlager findet im Zwei-Jahres-Turnus statt. OK-Mitglied Philipp Gisler orientierte an der VK über die Eckpunkte der laufenden Planung. Das Lager findet vom 12. bis 17. Oktober in Fiesch VS statt und wird mit dem Konzert vom 17. Oktober in der Mehrzweckhalle in Seedorf abgeschlossen. Für die Organisation zeichnen Lea Gisler, Laetitia Epp, Maya Hirt, Christina Tresch-Wagner, Tumasch Cathomen sowie Philipp Gisler und Michel Truniger verantwortlich. Die Aus- und Weiterbildungswoche steht diesmal unter der musikalischen Leitung des Seedorfer Dirigenten und Profimusikers Manuel Imhof. Unterstützt wird er von den Co-Leitern Philipp Gisler und Michel Truniger sowie von den Registerleitern Yvonne Gisler (Flöte/Piccolo/Oboe), Antony Burkhard (Klarinette/Fagott), Alexandra Müller (Saxofon), Matthias Keller (Trompete), Ramon Imlig (Horn), Yvette Hutter (Perkussion) und Philipp Gisler (grosses Blech).

Im Sport Resort Fiesch stehen den Teilnehmern Zwei- bis Vier-Bett-Zimmer mit WC/Dusche zu Verfügung. Die Gesamtproben können im Lokal der MG Fiesch durchgeführt werden, die Registerproben im Resort oder im nahe gelegenen Schulhaus. Anmeldeschluss für Bläser und Perkussionisten ab Jahrgang 2006 und älter ist am 9. April. Mehr Infos gibt es unter www.bvuri.ch oder bei der administrativen Leiterin Lea Gisler (leagisler@hispeed.ch).

Abgeschlossen wurde die VK mit den Grussworten des Vertreters des SBV Hans Seeberger sowie des Urner Landratsvizepräsidenten Ruedy Zgraggen, Attinghausen. Die Brassband Uri übernahm vom Musikverein Bauen für die nächsten zwei Jahre die Fahne des Kantonalverbands in ihre Obhut. Schliesslich ehrte der Vorstand des BV Uri langjährige Musikanten für ihre Treue zur Urner Blasmusik (siehe Box). Die nächste Vorstandskonferenz findet am 19. Februar 2021 in Schattdorf statt.