Erstfeld: Von Body-Fit, Klettern bis zur Schneeschuh-Tour An der Generalversammlung kürt der Frauenturnverein Erstfeld seine Mitglieder zu Missen.

Hedi Burgener (l.) wird Präsidentin Pia Furrer (r.) geehrt. Bild: PD

Zur 48. GV des Frauenturnvereins Erstfeld durfte die Präsidentin Pia Huber im Vereinslokal Krump am 30. Januar 2020 33 Turnerinnen begrüssen. Einen speziellen Gruss richtete sie an die Ehrenmitglieder Lisbeth Arnold, Jeanette Michlig, Rita Furrer, Zberg Marlis und Vreni Imhof.

Mit einem interessanten Bericht – ganz ohne Klimawandel, Brexit und Megxit – liess die Präsidentin das vergangene Vereinsjahr Revue passieren und erinnerte an viele tolle Höhepunkte. Mit Applaus wurde dieser Bericht verdankt. Ebenfalls wurde der Bericht der Technischen Leiterin mit grossem Applaus genehmigt.

Das Highlight des vergangenen Vereinsjahres war wie immer der «Missen-Wettkampf»: «Miss Fleissig» 2020 ist Anita Walker, zur «Miss Kraft» wurde Marie-Theres Kraft gekürt, zur «Miss Köpfchen» Theres Kempf, zur «Miss Treffsicher» Ruth Furrer und zur «Miss Ausdauer» Elsbeth Walker. Cornelia Bischof wurde «Miss Ausdauer» ernannt. Jede der gekürten Turnerinnen durfte an diesem Abend ein Badetuch in Empfang nehmen.

Mit 80 Mitgliedern ins neue Vereinsjahr

Mit Sybille Näpflin konnte ein neues Vereinsmitglied geworben werden. Leider mussten auch drei Austritte und einen Todesfall zur Kenntnis genommen werden. Somit besteht der Verein aus 80 Mitgliedern. Ohne Gegenstimmen wurde die Jahresrechnung 2019 durch die Versammlung genehmigt. Die amtierende Präsidentin Pia Huber stellte sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Mit grossem Applaus wurde sie wiedergewählt. Ebenfalls wurden die Kassierin Furrer Pia, die Etat-Führerin Walker Elsbeth, die Beisitzerin Zberg Charlotte bestätigt. Steffi Aschwanden stellt sich als Ersatz-Revisorin zur Verfügung.

Die Leiterinnen stellten anschliessend ihr Jahresprogramm 2020 vor. Mit Schneeschuh-Tour, Body-Fit, Ski- Schneetag, Zumba, Gym-Ball, Klettern, Aqua-Fit und Bowling bieten sie den Turnerinnen immer wieder ein abwechslungsreiches Programm an.

Speziell geehrt wurde Hedi Burgener für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein. Ebenfalls 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft konnte Bernadette Walker und Bernadette Imholz feiern.