Uri Der Böögg ist auf dem Scheiterhaufen – die Verbrennung ab 17.50 Uhr im Livestream Heute Abend wird der Böögg in der Schöllenenschlucht in Uri verbrannt. Hier können Sie das Spektakel live mitverfolgen. 19.04.2021, 13.39 Uhr

In einer Sondersendung wird ab 17.50 Uhr die Verbrennung des Bööggs übertragen. Das Spektakel kann hier live mitverfolgt werden. Geladen sind Gäste wie der Urner Landammann Urban Camenzind, die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch, die Zürcher Regierungspräsidentin Silvia Steiner oder Böögbauer Lukas Meier. Moderiert wird die Sendung von Oliver Steffen. Ab 18.30 Uhr folgt ein TalkTäglich zum Thema.

Wer jetzt spontan noch beschliesst, das Spektakel vor Ort mitverfolgen zu wollen, hat Pech. Der Zugang in die Schöllenenschlucht wird kontrolliert und ist nur mit gültiger Akkreditierung möglich. Die Strasse zwischen Göschenen und Andermatt wird zwischen 17.50 und 18.45 Uhr gesperrt. Die Durchfahrt der Matterhorn-Gotthard-Bahnersatzbusse sowie von Notfall- und Rettungsorganisationen ist gewährleistet.

Sand, Holz und Böögg wiegen zusammen rund 40 Tonnen.

Die Platzverhältnisse sind eng deshalb wird der Scheiterhaufen zwei Meter weniger hoch als sonst (8 statt 10 Meter). Hier werden die Holzbürdeli mit einem Kran auf den Scheiterhaufen gebracht:

Der Scheiterhaufen wird auf Sand und Steinplatten gesetzt, damit die Teufelsbrücke keinen Schaden nimmt.

Arbeiter befestigen den Böögg auf seiner Vorrichtung und montieren seinen Kopf:

Der Böögg wird aus einem Lastwagen geladen, zusammengesetzt und mit einem Kran montiert

Der Böögg in seiner vollen Pracht, rund 3,4 Meter hoch.

Darum gehts

Der «Böögg» ist eine 3.40 Meter hohe Schneemann-Figur, die auf einem 10 Meter hohen Scheiterhaufen steht. Am Sechseläuten-Fest wird der Scheiterhaufen angezündet und je schneller das Feuer den Schneemann erreicht und dessen Kopf zum Explodieren bringt, desto schöner wird der Sommer – zumindest will es die moderne Legende so. Den Jahrhundertsommer von 2003 hat der «Böögg» übrigens korrekt vorausgesehen: Sein Kopf explodierte nach rekordverdächtigen 5 Minuten und 42 Sekunden.