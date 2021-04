Schöllenen Der «Teufels-Böögg» erhält einen Dreizack und soll Corona vertreiben 50 Tonnen Material und 140 Pyroknaller garantieren ein Spektakel der Superlative. Am Montag wird es in der Schöllenen zwischen den Felswänden laut knallen, wenn der Böögg in Flammen aufgeht. Die Vorarbeiten zum Schutz der Teufelsbrücke laufen schon jetzt. Anian Heierli 13.04.2021, 17.37 Uhr

Auf der historische Teufelsbücke wird das Podest errichtet, auf dem am Montag der Böögg angezündet wird. Bild: Anian Heierli (Schöllenen, 13. April 2021)

Statt in Zürich wird der Böögg am Montag in Uri verbrannt. Das Spektakel ist dabei sicher: Zwischen steilen Felswänden mitten auf der Teufelsbrücke wollen die Verantwortlichen das Feuer entfachen. 140 Pyroknaller sind dafür in der Schneemann-Figur verbaut. Es wird also ganz schön laut knallen in der Schöllenenschlucht. Die Vorbereitungsarbeiten laufen schon heute. Bei diesen gibt es ein übergeordnetes Ziel: Die historische Brücke darf auf keinen Fall einen Schaden davon tragen.

Fehler dürfen sich die Arbeiter keine erlauben

Dazu errichten Zimmermann Martin Bissig von der gleichnamigen Holzbaufirma und sein Team eine Balkenkonstruktion auf der Brücke, die später den Scheiterhaufen und den Böögg tragen wird. Es windet. Doch die Männer sind gut eingepackt. «Ja es ist zügig», sagt Chef Bissig. Doch das sei halb so schlimm. Das sei man sich gewohnt. Dennoch verlangen die Bedingungen den Männern einiges ab. Hier in schwindelerregender Höhe dürfen sie sich keine Fehler leisten. Das gilt vor allem auch für den Kranführer, der die massiven Fichtenbalken am Seil durch die windige Schlucht manövriert.

Die Arbeit wird derweil exakt von Ingenieur Lukas Ryffel überwacht. Bedenken, dass am kommenden Montag etwas schiefgehen kann, hat er nicht. Im Gegenteil: «Das wird alles fest fixiert. Das Podest, das gerade gebaut wird, ist genau berechnet», sagt er. Muss es auch sein, denn die Konstruktion, der Scheiterhaufen und der Böögg sind insgesamt rund 50 Tonnen schwer. Auf das Podest kommt später noch ein Brandschutz mit Quarzsand. So wird garantiert, dass die Konstruktion kein Feuer fängt und die Brücke nicht unter den hohen Temperaturen leidet.

Die Zimmermänner der Firma Bissig Holzbau trotzen den kalten Temperaturen. Bild: Anian Heierli

Verantwortlich für das Spektakel der Superlative ist das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs. Für das Komitee vor Ort ist Platzchef Roger Böni. Wie viel das Projekt exakt kostet, will er nicht verraten. Nur so viel: «Der Betrag liegt im sechsstelligen Bereich.» Das Geld ist für die beauftragten Firmen. Das Komitee arbeitet ehrenamtlich. Böni freut sich über den neuen Standort:

«Die Kulisse ist eindrücklich. Das Licht in den Felsen ist immer wieder anders.»

Doch Zuschauer wird es nur am Bildschirm geben. So sind vor Ort keine Schaulustigen erlaubt. Dazu wird die Strasse extra abgesperrt. Böni erklärt: «Wegen Corona wollen wir vor Ort keine Menschenmassen und keine Präjudiz für andere Anlässe schaffen.» Normalerweise verbrennen die Zürcher ihren Böögg auf dem Sechseläutenplatz, um den Winter zu vertreiben. Doch gemäss Böni soll er in diesem Jahr vor allem auch das Coronavirus in die Flucht schlagen.

Der Böögg wurde noch nie ausserhalb von Zürich verbrannt

Dem pflichtet Lukas Meier bei. Er ist der offizielle Böögg-Bauer. «Ich bin nicht enttäuscht, dass er dieses Jahr nicht in Zürich brennt. Es ist eine Ehre, dass wir in die Schöllenenschlucht ausweichen.» Er erklärt: «Aus der Sicht eines Böögg-Bauers gab es noch nie so etwas Spezielles. Bislang wurde er immer in Zürich auf dem Sechseläutenplatz verbrannt.» Nur während des zweiten Weltkriegs sei der Böögg einmal am Ufer des Zürichsees angezündet worden, da man auf dem Sechseläutenplatz Kartoffeln anbaute.

Die Arbeiter dürfen sich keine Fehler verzeihen. Gerade wenn trotz starken Windes die Balken mit dem Kran durch die Schlucht manövriert werden. Bild: Anian Heierli

Normalerweise hält die Schneemann-Figur einen Besen. Doch für den Kanton Uri hat sich Meier etwas Besonderes ausgedacht: «In Anlehnung an die Teufelssage mache ich ihm einen Dreizack.» Die Figur selber besteht aus Holz, Holzwolle, Kleister, Jute und Watte. Je schneller er abbrennt und der Kopf explodiert, umso schöner wird der Sommer. Laut Meier liegt der Rekord etwa bei fünf Minuten.

Doch noch befindet sich die Figur in seiner Werkstatt. Der Böögg selber wird erst am Montag von Zürich nach Uri transportiert und aufgestellt. Bleibt zu hoffen, dass er dann möglichst schnell in Flammen aufgeht und der Pandemie ein Ende setzt – obwohl das Spektakel dann weniger lange dauert.