Bonuszahlungen Kantonsspital Uri verzichtet auf Coronaprämie fürs Personal Einen Bonus wegen der Coronabelastung erhält das Spitalpersonal in Altdorf nicht. Allerdings müssen auch die Urner nicht ganz leer ausgehen. Florian Arnold 06.03.2021, 05.00 Uhr

In verschiedenen Zentralschweizer Kantonen erhält das Spitalpersonal einen festgelegten Bonus – nicht so in Uri. Bild: Pius Amrein

Mit Applaus wurde dem Spitalpersonal im vergangenen Jahr gedankt für die herausragenden Leistungen während der Coronapandemie. Diese Woche wurde nun bekannt, dass einige Kantonsspitäler wie etwa Zug und Luzern ihren Mitarbeitenden einen Coronabonus auszahlen werden. Am Kantonsspital Uri (KSU) wird darauf jedoch verzichtet. Wie Spitaldirektor Fortunat von Planta mitteilt, haben mehrere Gründe dagegen gesprochen. So brachte etwa das Jahr 2020 dem KSU einen Verlust. «Zudem ist eine Abgrenzung nur schwer möglich und eine pauschale Ausrichtung an alle Mitarbeitenden wird als nicht zielführend angesehen», erklärt der Spitaldirektor. «Zudem möchte das KSU als Arbeitgeber mittel- bis langfristig attraktiv sein, was mit einer Coronaprämie nicht erreicht werden kann.» Schliesslich führe das Lohnsystem im KSU, das wie beim Kanton aus Lohnklassen und Lohnstufen besteht, jedes Jahr zu einem beachtlichen Anstieg der Lohnsumme. «Andere Spitäler kennen dieses Lohnsystem nicht, haben also mehr finanziellen Spielraum bei der Festlegung von Prämien.»

Nidwaldner erhalten mehr Lohn, Obwaldner mehr Freizeit

Anders sieht die Situation in Nidwalden aus. «Das Kantonsspital Nidwalden war auch im Pandemiejahr 2020 in jeder Beziehung erfolgreich», sagt Spitaldirektor Urs Baumberger auf Anfrage. «Dies ist bemerkenswert, da die Pandemiesituation und die Rahmenbedingungen für das Spital und die Mitarbeitenden sehr herausfordernd waren.» Nur dank der Mitarbeitenden und der guten Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital und anderen Leistungsanbietern habe man 2020 so gut meistern können. «Die Mitarbeitenden wollen wir daher mit einer ausserordentlichen Erfolgsbeteiligung, einer Corona-2020-Prämie, belohnen.» Konkret soll entweder der April- oder der Mai-Lohn aufgestockt werden. Und am Kantonsspital Obwalden erhält jede Mitarbeiterin zwei zusätzliche freie Tage, die bis Ende Jahr bezogen werden müssen.

Wie hoch diese Coronaprämie in Nidwalden ausfallen wird, kann der Spitaldirektor allerdings noch nicht beantworten. «Der Betrag wird zusammen mit dem Jahresabschluss 2020 vom Spitalrat Ende März 2021 behandelt und definitiv festgelegt.» Voraussichtlich werden sämtliche Mitarbeitenden berücksichtigt. Unterschiede etwa für das Intensivpflegepersonal will man dabei nicht vornehmen, denn eine genaue Abgrenzung der Belastungen sei sehr schwierig abzuschätzen. «Allen gerecht zu werden ist wohl nicht möglich. Darum wurde entschieden, keine Differenzierung zu machen.» Die Zusatzleistungen im Coronajahr auf diese Weise komplett abzugelten, sei wohl nicht möglich, so Baumberger.

Mit kleinen Gesten gedankt

Der Urner Spitaldirektor ist aber überzeugt, dass dem Personal auf andere Weise Wertschätzung für die guten Leistungen entgegengebracht werden kann. Die eigene Personalpolitik sei langfristig ausgerichtet. Sie würde verschiedene Ausprägungen beinhalten im Bereich der Personalentwicklung, des Arbeitsalltags, der Leistungen (Lohn, Lohnnebenleistungen, Arbeitszeitmodelle, Pikettentschädigungen und weitere), der Unternehmenskultur oder der Infrastruktur. «Die Spitalführung stimmt die verschiedenen Massnahmen ab, immer mit dem Ziel, als Arbeitgeber attraktiv zu sein und die Fluktuation auf einem tiefen Niveau zu halten.» Die Coronapandemie habe dazu geführt, dass gewissen Aspekten eine höhere oder eine prioritäre Aufmerksamkeit geschenkt werde als früher. «So diskutiert die Spitalführung aktuell, in welcher Form das bestehende Lohnmodell für das Pflegefachpersonal verbessert werden kann.»

Ganz leer ausgehen mussten die Mitarbeiter allerdings nicht. Von Planta räumt ein, dass die Spitalleitung jederzeit die Möglichkeit habe, im Rahmen des Budgets ausserordentliche Leistungen im Sinne von Teamprämien oder Einzelprämien zu entrichten. «Das wurde auch im Zusammenhang mit Corona gemacht.» Zudem werde den Mitarbeitenden mit kleinen Gesten immer wieder für ihre tolle Arbeit gedankt. «Es wäre aber falsch, diese kleinen Gesten als Coronaprämie anzusehen.»