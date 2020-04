Video Über 1 Million Franken Sachschaden: Industriehalle in Erstfeld brennt vollständig nieder Am frühen Mittwochmorgen stand in Erstfeld eine Industriehalle in Flammen. Der Sachschaden beläuft sich auf über eine Million Franken. Warum die Halle Feuer fing, ist noch unklar. Aktualisiert 15.04.2020, 12.17 Uhr

Mit den Wasserstrahlen der Feuerwehr und des Löschzugs der SBB bekämpfen die Einsatzkräfte den Brand in der Industriehalle. Die Halle im Vollbrand. Die Halle brannte lichterloh. Die Rauchentwicklung war sehr stark. Viel Rauch über Erstfeld.

(jwe/sda/lil/lur) Am frühen Mittwochmorgen, etwa um 2.45 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Uri die Meldung zu einem Brand in Brämenhofstatt in Erstfeld ein. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die Halle in Vollbrand stand. Darin ist unter anderem eine Tankrevisionsfirma untergebracht.

Vor Ort seien sie auf zerborstene Ölfässer und zerplatzte Pneus von in der Nähe stehenden Fahrzeugen gestossen, sagt der Erstfelder Feuerwehrkommandant Carlo Zgraggen auf Anfrage. Auch ein Anwohner berichtet gegenüber unserer Zeitung von zwei explosionsartigen Knallen, die zu hören gewesen seien.

Die Feuerwehren Erstfeld und Altdorf konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern, wie die Polizei kurz vor 11 Uhr mitgeteilt hat. Es sei vor allem Altöl gewesen, das gebrannt habe, so Zgraggen. Am Vormittag ist die Feuerwehr noch daran, Schwelbrände zu löschen. «Um diese zu erreichen, müssen wir noch weitere Wände einreissen», so Zgraggen. Anschliessend werde eine Brandwache vor Ort bleiben, voraussichtlich bis am Donnerstagmorgen. Insgesamt seien gemäss Zgraggen rund 80 Personen im Einsatz gewesen.

Video: PilatusToday

35 Personen mussten vorübergehend evakuiert werden

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. 35 Personen mussten während des Brandes aus zwei umliegenden Wohnhäusern evakuiert werden. Sie konnten im Verlauf des Vormittags in ihre Wohnungen zurückkehren. In der Zwischenzeit seien sie im Pfarreizentrum in Erstfeld von Feuerwehrleuten betreut worden, sagt Zgraggen.

Um das Feuer ganz zu löschen, musste die Feuerwehr einen Teil des Gebäudes abreissen. Das Industriegebäude wurde gemäss der Kantonspolizei Uri komplett zerstört. Der Sachschaden werde aufgrund erster Schätzungen die Millionengrenze wohl überschreiten.

Der Boden des betroffenen Grundstücks wurde mit Öl kontaminiert. Dieser wird nun abgetragen. Bodenproben werden durch das Laboratorium der Urkantone entnommen und auf schädliche Rückstände geprüft. Gemäss Abwasser Uri sind bislang keine Ölrückstände im Ab- und Meteorwasser festgestellt worden. Eine Gewässerverschmutzung könne aber noch nicht ausgeschlossen werden.

Die Leonhardstrasse sowie die Brämenhofstatt sind zurzeit noch beschränkt befahrbar. Die Brandursache steht noch nicht fest und ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Uri.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in der Nacht mittels Alarm aufgerufen, die Fenster zu schliessen. Am Vormittag wurde diese Warnung aufgehoben.

Im Einsatz stehen beziehungsweise standen nebst den Feuerwehren aus Erstfeld und Altdorf auch die Chemiewehr Uri, der Lösch- und Rettungszug der SBB, der Feuerwehrinspektor, der Rettungsdienst Uri, das Amt für Umweltschutz, die Abwasser Uri AG, die Enviso AG, die Baldini AG, die Epp-Transporte, die Strabag und die Kantonspolizei Uri.