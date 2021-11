Seelisberg In Mehrfamilienhaus bricht Brand aus Ein technischer Defekt könnte in Seelisberg zu Feuer geführt haben. 08.11.2021, 05.00 Uhr

Am Freitag ist um etwa 17.40 Uhr die Meldung bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri eingegangen, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Dorfstrasse in Seelisberg ein Brand ausgebrochen sei. Die unverzüglich ausgerückten Feuerwehren stellten in einer Wohnung eine starke Rauchentwicklung fest. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.