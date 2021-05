Briefe gegen die Einsamkeit Dieses Projekt half Urner Senioren in der Zeit des Alleinseins Sechs Studentinnen der PH Luzern haben in Uri ein Projekt durchgeführt, das junge Schüler mit älteren Menschen verbunden hat – via Briefpost. Die Projektgruppe erzählt von ihren Erfahrungen. Kristina Gysi 29.05.2021, 17.00 Uhr

Würde man Kindern und Jugendlichen der heutigen Zeit das Prinzip einer Brieffreundschaft erklären, würde man wohl vorwiegend eines ernten: Stirnrunzeln. Und die Frage, warum man nicht einfach per Whatsapp schreiben sollte. Doch so veraltet das Phänomen auch scheinen mag – ausgestorben ist es nicht. Zumindest noch nicht.

Dem wirken auch sechs Frauen entgegen, die derzeit im zweiten Jahr an der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik, Curaviva, in Luzern studieren. Teil des Studiums ist es, ein Projekt selbst zu planen, durchzuführen und schliesslich auszuwerten. Unter drei Vertiefungsrichtungen hat sich die Gruppe für das Thema Gesundheitsförderung entschieden und im Kanton Uri das Projekt «gemeinsam» lanciert, das alte und junge Menschen via Briefpost miteinander verbindet.

Anstoss für die Idee gab unter anderem die aktuelle Coronasituation. So hörten sich die Gruppenmitglieder zu Beginn der Arbeit in ihren Heimatgemeinden um. «Wir trafen Bedarfsabklärungen und kamen zum Schluss, dass die fehlenden Beschäftigungs- und Kontaktmöglichkeiten für ältere Personen einige Gemeinden vor grosse Herausforderungen stellen», so Cornelia Jost.

Die Gruppe entschied sich schliesslich, den Fokus auf den Kanton Uri zu legen. Wie können sich ältere, durch die Pandemie isolierte Menschen beschäftigen und mit Aussenstehenden in Kontakt treten, ohne sich einem gesundheitlichen Risiko aussetzen zu müssen? Die Antwort darauf fanden die sechs Studentinnen schnell: mit Briefen.

«Mit unserem Projekt möchten wir das allgemeine Bewusstsein über den fehlenden Kontakt sensibilisieren»,

sagt Sarah Spigaglia. Und diesem auch gleich den Riegel schieben. So machten sich die Studentinnen in Zusammenarbeit mit Pro Senectute Uri und der Gesundheitsförderung Uri auf die Suche nach potenziellen Teilnehmern. Gefragt waren Kinder im Schulalter und ältere Menschen. Gerade bei Letzteren machte sich reges Interesse bemerkbar – von geplanten 16 Personen konnte man schliesslich 32 Senioren für das Projekt gewinnen. Die Brieffreunde fand man schliesslich an der Primarschule in Seedorf. 32 Kinder erklärten sich dazu bereit, per Briefverkehr mit den älteren Menschen in Kontakt zu treten.

Während zweier Monate verfassten die Teilnehmenden fleissig Briefe. Was für die einen Nostalgie war, war für die anderen Neuland. «Abgesehen von den Grosseltern war es bei vielen Kindern das erste Mal, dass sie mit jemand so viel älterem Kontakt hatten», sagt Vanessa Büchler. «Mit dem Projekt konnten wir also eine Brücke bauen zwischen Jung und Alt.» Und das fand Anklang.

«Sehr schön war die Überraschung der lieben Briefe. Das ganze Projekt war für mich ein Aufsteller in der Coronazeit und gesundheitlich ging es mir viel besser»,

sagte eine der Seniorinnen. Ein anderer meinte:

«Ein Blick in die Umgebung der jungen Leute fördert das Verständnis für unsere Nachkommen.»

Laut Angela Losenegger würden 80 Prozent der teilnehmenden Schüler und Senioren erneut bei der Aktion mitmachen. Und obwohl der Briefkontakt im Rahmen des Projekts mittlerweile eingestellt ist, gebe es Brieffreunde, die sich nach wie vor schreiben würden.

Die Idee soll weiterleben

«Das grosse Interesse daran hat uns gezeigt, dass wir mit dem Projekt ein Thema getroffen haben, bei dem ein grosses Bedürfnis vorhanden ist», so die Altdorferin Caroline Arnold. Ein stabiles Umfeld, mit dem man sich austauschen kann, sei für die psychische und somit auch für die physische Gesundheit zentral. Kurzum: Isolierung und Vereinsamung kann Menschen krank machen. Gerade jene Menschen, die nicht mehr arbeiten, sind durch den fehlenden Kontakt zu anderen besonders betroffen. Projekte wie «gemeinsam» sollen diesem Problem entgegenwirken.

Derzeit bereiten sich die sechs Studentinnen auf ihre Projektpräsentation vor, die am 14. Juni stattfinden wird. Doch ihre Idee soll auch nach der Projektarbeit weiterleben. Deshalb haben die sechs Frauen ein Blatt mit den wichtigsten Informationen zur Projektdurchführung in verschiedenen Institutionen abgegeben, bei denen die Idee Anklang finden könnte. «Wir würden uns freuen, wenn durch unsere Projektidee auch die restliche Bevölkerung ein Anstoss für generationenübergreifende Kontakte erhält», sagt Angela Losenegger. Und Brigitte Descombes fügt bei: «Im Sinne von ‹Gemeinsam gegen einsam›».