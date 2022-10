Bristen Eine kleine Reise durch die Urner Tanz- und Spottlieder Hanspeter Müller-Drossaart, Fränggi Gehrig und Carlo Gamma spielen ein letztes Mal ihr Programm mit frechen Chilbiliedern. 17.10.2022, 14.40 Uhr

Begonnen hat die ungewöhnliche Tour mit Urner Chilbiliedern 2019 nach dem Auftritt im Hotel Stern und Post in Amsteg. Es folgten Auftritte in Obwalden, Nidwalden, Schwyz und Uri. Am kommenden Samstag bietet sich nun in Bristen die Gelegenheit, das erfolgreiche Programm ein letztes Mal zu erleben. Organisiert wird der Abend von Fratelli Mataschi, Bristen.