Bristen Marco Bissig dirigiert sein letztes Jahreskonzert Die Musikgesellschaft Bristen führt am kommenden Samstag ihr Frühlingskonzert auf. 26.04.2022, 19.49 Uhr

Am kommenden Samstag findet um 20.15 Uhr das traditionelle Frühlingskonzert der Musikgesellschaft Bristen in der Turnhalle Bristen statt. Die Musikantinnen und Musikanten befinden sich zurzeit in den letzten Vorbereitungen für den Anlass.

In gründlicher und lehrreicher Probearbeit konnte, unter der musikalischen Leitung von Marco Bissig, ein unterhaltsames Programm einstudiert werden. Alle Beteiligten freuen sich sehr, nach langer Zwangspause wieder ein Frühlingskonzert spielen zu dürfen. Doch leider ist es auch das letzte Jahreskonzert unter der Leitung von Marco Bissig. Dieser hat die Musikgesellschaft Bristen in den letzten 13 Jahren musikalisch geleitet, mit seinen Ideen inspiriert und so auch immer gefördert. Das diesjährige Jahreskonzert steht deshalb auch unter dem Motto «Danke Marco». Das Konzert bietet die Gelegenheit, auf einige Highlights der letzten Jahre zurückzublicken. Darunter ist beispielsweise der Marsch «Im scheenä Maderanertal». Dieser wurde von Marco Bissig im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums speziell für die Musikgesellschaft Bristen komponiert.

Ländlertrio spielt im Anschluss

Nach dem Konzert spielt das Ländlertrio Geschwister Kempf auf und wird für weitere «lüpfige» musikalische Unterhaltung sorgen. Es empfiehlt sich deshalb, die Tanzschuhe nicht zu vergessen. (pd/lur)