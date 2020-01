Im Landrat geht's um Bristenstrasse, Göscheneralp und Radwege Der Landrat entscheidet in der Januar-Session über viel Geld und eine Anpassung der Quellensteuer. Markus Zwyssig 28.01.2020, 05.00 Uhr

Für die Velofahrer soll es bessere Wege geben. Bereits heute gelangen sie auf einem Veloweg durch die Industriezone Werkmatt sicher zum Bahnhof Altdorf. Bild: PD

Der Landrat hat in seiner ersten Session im neuen Jahr bereits einige wichtige Entscheide zu fällen. So berät er über mehrere Verpflichtungskredite. Die Bristenstrasse muss dringend umfassend erneuert werden. Erbaut wurde sie zwischen 1910 und 1912. Zahlreiche Stützbauwerke stammen aus jener Zeit. Die Strasse führt mitten durch ein steiles und geologisch sehr anspruchsvolles Gelände. Es kann immer wieder zu Steinschlägen oder gar Felsstürzen kommen. So rutschte im März 2017 ein rund 10 Meter langes Teilstück der Bristenstrasse ab. Das Dorf Bristen war für mehrere Wochen nicht mehr mit dem Auto erreichbar. Gesamthaft belaufen sich die notwendigen finanziellen Mittel auf 17,6 Millionen Franken. Bei diesem Verpflichtungskredit haben Sanierungsarbeiten von 13 Millionen Franken Vorrang. Die restlichen 4,6 Millionen Franken sollen anschliessend ordentlich über das Unterhaltsprogramm abgewickelt werden.