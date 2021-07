Linda Indergand wird in Tokyo Dritte: So reagiert ihr Umfeld

Bronze für Silenerin «Linda ist technisch ein Wunderkind» – so reagiert Indergands Umfeld auf ihren Erfolg in Tokio Die Mountainbikerin Linda Indergand fuhr am Dienstag bei den Olympischen Spielen 2020 auf den dritten Platz. Die Freude ihres Umfelds über den Triumph ist zwar in Worte zu fassen und doch irgendwie unbeschreiblich. Kristina Gysi 27.07.2021, 19.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gut einen Tag hatte die Schweiz nun Zeit, um die grossartigen Nachrichten aus Tokio sacken zu lassen. Dreifachsieg für die Schweiz, eine sportliche Meisterleistung, historisch. Und mittendrin die Urnerin Linda Indergand. Die 28-jährige Mountainbikerin aus Silenen holte sich an den Olympischen Spielen 2020 Bronze. Auf einer Strecke, die alles andere als einfach zu bewältigen war. Doch vielleicht spielte ihr genau dieser Umstand in die Hände.

Laut Radsport-Ikone Geni Wipfli ist Linda Indergand «all die Sprünge sensationell gefahren». Bild: Manthey Stephane

«Wegen des Wetterumschwungs waren die Herausforderungen für dieses Rennen ganz andere als noch beim Lauf der Männer», weiss Beat Jörg. Der Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Uri ist – man kann es nicht anders sagen – völlig aus dem Häuschen.

Selbst begeisterter Hobbybiker: Beat Jörg, Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Uri. Bild: PD

«Die Strecke war durch den Regen aufgeweicht und schlammig, jedoch haben die Schweizerinnen eine ausgezeichnete Technik», so Jörg. Schon die Startrunde sei vielversprechend gewesen, Indergand habe sich gleich gut positionieren können und so war dem begeisterten Hobbybiker schnell klar: Dieses Rennen könnte Schweizer Sportgeschichte schreiben. Und so kam es auch.

«Natürlich habe ich voll mitgefiebert. Linda Indergand hat die Schwierigkeiten grossartig gemeistert.»

Auch die Radsport-Grösse Geni Wipfli ist begeistert

Mitgefiebert hat auch Geni Wipfli. Die Bike-Ikone führte schon Sportler wie Bruno Risi und Kurt Betschart zum Erfolg. Indergand kennt er, seit sie ein kleines Mädchen war. «Sie ist schon als Juniorin stark gefahren», erzählt Wipfli. Die Freude in seiner Stimme ist kaum zu überhören. Natürlich, selbstverständlich, aber sicher habe er sich das Rennen angeschaut! Und dabei hat er vor allem eines: sehr, sehr gestaunt.

Geni Wipfli. Bild: Christian Tschümperlin

«Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht mit diesem Dreifachsieg gerechnet habe.» So glaubte er zwar, dass es für ein bis zwei Schweizer Medaillen reichen könnte, jedoch schätzte er auch die Französinnen als sehr stark ein. «Linda war bei den Weltcuprennen immer sehr knapp hinter dem Podest», so Wipfli.

«Und jetzt, ausgerechnet bei den Olympischen Spielen, reichte es fürs Treppchen. Das ist grossartig.»

Den Erfolg schreibt er wie Beat Jörg der «exzellenten Technik» zu, die sich Indergand erarbeitet hat. «All die Sprünge ist sie sensationell gefahren», sagt Wipfli und fügt an:

«Linda ist technisch ein Wunderkind.»

Er kenne den Nati-Trainer der Schweizer Mountainbikerinnen nicht persönlich, aber er wisse, dass dieser «ein starker Mann» sei.

Bodenständig, natürlich und bescheiden

Nicht minder erfreut über den Erfolg ist Sandro Da Mocogno. Er ist der Präsident des Velo-Moto-Clubs (VMC) Silenen, bei dem Indergand schon seit klein auf dabei ist. Laut ihm ist Linda Indergand auch deshalb eine so gute Sportlerin, weil sie mental extrem stark sei. «Sie kann sich fokussieren und ist sehr zielstrebig», so Da Mocogno. Und trotz der vielen Medaillen, welche die Silenerin bereits nach Hause gebracht habe, sei sie immer bodenständig, natürlich und bescheiden geblieben. «Wir treffen uns oft bei sportlichen Aktivitäten und es ergeben sich jeweils gute Gespräche», so der Klubpräsident. Es mache ihn stolz, nebst anderen grossen Erfolgen nun gar eine Gewinnerin einer olympischen Medaille in den eigenen Rängen zu wissen.

Der Vater ist noch etwas aufgelöst

So erleben Linda Indergands Eltern den Olympia-Erfolg. Quelle: Tele 1

Das Telefon könne zwischen den Anrufen kaum aufladen, sagt Sepp Indergand. Der Vater von Linda hängt schon den ganzen Tag am Apparat. Einzig seine Tochter, die der Grund ist für den Tumult, konnte er bisher nur ganz kurz sprechen. «Die Internetverbindung war leider sehr schlecht», sagt er. Eine «Riisäfräid» haben sie alle, es sei einfach «sehr cool, ja grossartig». Es gibt wohl kaum genügend Worte, um zu beschreiben, was in Linda Indergands Vater vorgeht. Das Rennen an sich sei eigentlich «relativ ruhig» verlaufen. «Linda war ja vom Start weg weit vorne und somit in einer guten Position», sagt Indergand. Er habe gewusst, dass sie technisch mit Jolanda Neff und Sina Frei mithalten könne, zudem lag ihr die Strecke sehr gut. Der stolze Vater sagt weiter:

«Das Team hat im Vorfeld gut an der Technik gearbeitet, nun konnten sie ernten, was sie gesät haben.»

Noch scheint er etwas aufgelöst, was angesichts des Erfolgs seiner Tochter keine Überraschung ist. Dem Silener scheinen nach wie vor die Worte zu fehlen.

Der Schweizer Dreifachsieg an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio schreibt Sportgeschichte. Von links: Sina Frei (Rang 2), Jolanda Neff (Rang 1) und Linda Indergand (Rang 3). Bild: Thibault Camus

Linda Indergand wird am Donnerstag um 20 Uhr im Selderboden in Silenen zu Hause empfangen.