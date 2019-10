Schwimmbad Altdorf: Bruno Arnold tritt nach 15 Jahren ab Der 54-Jährige hatte den Betrieb seit Februar 2004 geführt. Der Verwaltungsrat bedankt sich bei ihm für seine gute Arbeit und den unermüdlichen Einsatz.

Geschäftsführer Bruno Arnold stellt sich einer neuen Herausforderung. (Bild: Jessica Bamford)

(pz) Nach über 15 Jahren an der Spitze des Schwimmbads Altdorf gibt Bruno Arnold die Geschäftsführung ab und stellt sich einer neuen Herausforderung. Im Schwimmbad Altdorf ist Bruno Arnold – der erste Geschäftsführer in der Geschichte der Schwimmbadgenossenschaft – ein bekanntes Gesicht. Der 54-Jährige hat per Ende September den Betrieb verlassen, nachdem er diesen seit Februar 2004 geführt hat.

«Bruno Arnold setzte sich für das Schwimmbad Altdorf stets mit viel Herzblut ein und eignete sich im Laufe der Jahre viel Wissen an. Er war ein aufgestellter Vorgesetzter, der immer ein offenes Ohr für die Badegäste sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte», lässt sich Miriam Christen-Zarri, Verwaltungsrätin und Personalverantwortliche, in einer Mitteilung zitieren. «Der Verwaltungsrat dankt Bruno Arnold für seine gute Arbeit, seinen unermüdlichen Einsatz zu Gunsten der Schwimmbadgenossenschaft Altdorf und wünscht ihm auf seinem weiteren Weg viel Freude und Erfüllung.»

«Er hat grosse Kundenbeliebtheit erlangt»

Am Abschiedsapéro fasste Verwaltungsratspräsident Markus Gebs in seinen Dankesworten die wesentlichen Entwicklungsschritte zusammen: «Er hat massgeblich mitgeholfen, die Organisation zu professionalisieren, das Bad zu positionieren und so mit einem soliden Betrieb eine grosse Kundenbeliebtheit erlangt. Wir bedauern seinen Entscheid und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.»