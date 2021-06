Marco Gisler gewinnt Bubenschwingen in Unterschächen

Bubenschwingen Junge Schwinger messen sich in Unterschächen 34 Jugendliche haben an Fronleichnam am 34. «Büäbä-Schwingä» teilgenommen. Die jungen Sportler zeigten zum Teil beeindruckende Leistungen. Alois Furrer-Truttmann 09.06.2021, 16.28 Uhr

Sieger Marco Gisler aus Spiringen. Bild: Alois Furrer-Truttmann (Unterschächen, 3. Juni 2021)

Wegen Covid-19 wurden keine Zuschauer zugelassen. Trotzdem gab es an der «Büäbä-Schwingä» in Unterschächen spannende Zweikämpfe der Neun- bis 15-Jährigen. Gekonnt versuchten die jungen Schwinger bei den zum Teil packenden Zweikämpfen, den Gegner durch verschiedene Schwünge auf den Rücken zu befördern. Es galt die Devise, möglichst mit dem Maximum von zehn Punkten vom Platz zu gehen. Jungschwinger Marco Gisler aus Spiringen mit Jahrgang 2006 sagte am Rande des Geschehens: «Ich schwinge schon seit neun Jahren. Ich habe grosse Freude an dieser Sportart. Ich habe schon einige Preise gewonnen und bin vom Vater, der früher ebenfalls Schwinger war, für diese Sportart motiviert worden.» Sein Ziel sei es, später auch bei den grossen Schwingfesten aktiv mitzumachen. «Schwingen ist meine Welt und ich hoffe, einen schönen Preis nach Hause nehmen zu dürfen. Aber wichtiger als der Preis ist es mir, ohne Verletzungen davonzukommen.» Dieser Traum erfüllte sich heute. Er ging als Sieger vom Platz.