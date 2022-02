Urner Buch macht Deutschlernen zum Kinderspiel

Buchvernissage Mit diesem Urner Buch wird Deutschlernen ein Kinderspiel Carmen Valsecchi, Anja Wild und Thomas Gasser haben ein Bilderbuch für Kinder entwickelt, die Deutsch als zweite Sprache erwerben. In «Pia spielt Verstecken» wird der Wortschatz nebenbei aufgeschnappt. Claudia Naujoks Jetzt kommentieren 06.02.2022, 16.55 Uhr

«Sprache ist der Schlüssel zur Integration»: So sieht es der Urner Regierungsrat. Als Leuchtturmprojekt wird bis 2040 angestrebt, dass die Bevölkerung des Kantons Uri wächst, jünger und vielfältiger wird. Die Migrationsbevölkerung sei eine wertvolle Ressource, die gezielt gefördert werden solle mit dem Ziel der Stärkung und Belebung Uris, so die Regierung. Ein Hilfsmittel dabei könnte nun «Pia spielt Verstecken» sein: Das Kinderbuch von Carmen Valsecchi Lauener, Anja Wild-de Boer und Thomas Gasser ist auf den Spracherwerb ausgelegt. Das Team berichtete am Samstag in der Kantonsbibliothek Uri über die Konzeptentwicklung und die Entstehungsgeschichte des Werks.

Carmen Valsecchi Lauener erzählt den rund 70 Interessierten, wie sie auf die Idee für das Bilderbuch «Pia spielt Verstecken» gekommen ist, und erklärt das Konzept dahinter. Bilder: Claudia Naujoks (Altdorf, 5. Februar 2022)

Carmen Valsecchi Lauener beschäftigt sich seit 1984 mit dem Zweitspracherwerb von Kindern. Sie weiss:

«Schon heute gibt es viele Kinder aus der Migrationsbevölkerung und sogar Schweizer Kinder, die unsere Sprache nicht gut können oder sie erst noch lernen müssen.»

Im Laufe der Jahre hat Carmen Valsecchi vor allem mit dem Buch «Elmar spielt Verstecken» (Thienemann Verlag) erfolgreich Kindern Sprache nahegebracht. Dieses Buch wird nicht mehr aufgelegt, doch an ihrem Konzept wollte sie festhalten, Sprache mit Hilfe eines Bilderbuchs zu vermitteln. Da die Anforderungen an ein solches Buch besondere waren, schlug ihr CAS-Mentor an der PH Luzern vor, sie solle doch ein eigenes Buch produzieren.

Konzept treffend umgesetzt

Gesagt, getan: Mit der Illustratorin und Grafikerin Anja Wild-de Boer fand sie jemanden, der mit viel Liebe zum Detail die Bilder gestaltete und vor allem das pädagogisch-didaktische Konzept dahinter sehr gut erspürte, verstand und dann in die Arbeit einfliessen liess. So entwickelte sie die beiden Emotionsträger Bär und Papagei Pia, die in Räumen des Kindergartens Verstecken spielen. Obwohl monoszenisch, also mit einer Szene pro Seite aufgebaut, entstehen viele Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Dabei wird wie nebenbei der Wortschatz vermittelt, der sich im Erfahrungsbereich der Zwei- bis Siebenjährigen bewegt.

Anja Wild-de Boer erzählt von ihrer Arbeit als Illustratorin am Bilderbuch.

Im Buch helfen die Kinder dem Bären, Papagei Pia zu finden, wobei Spannung und Überraschungsmomente erzeugt werden. Dazu suchen sie unter Alltagsgegenständen wie Bauklötzen, Teppich und Kissen und entdecken allerlei andere Tiere. Nicht ganz einfach für die Herstellung, wie Drucker Thomas Gasser den rund 70 Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung klarmachte. Denn die Klappen im Buch müssen in aufwendiger Handarbeit einzeln auf die entsprechenden Stellen auf den Seiten geklebt werden.

Zum Sprechen aufgefordert

Am Schluss des Buches fordert Papagei Pia den Bären dazu auf, sich selber zu verstecken. Für Carmen Valsecchi ist dies die wichtigste Eigenschaft des Buches: der Sprachaufforderungscharakter. Denn der Bär ist gross und massig und die Kinder werden nun zum Transfer angeregt und überlegen sich nun selber Verstecke für den Bären.

Das Buch soll darüber hinaus Kinder an Literatur im Vorschulalter heranführen und sie zum Umgang mit Büchern befähigen. Literacy ist ein weiteres erklärtes Ziel der engagierten Deutschlehrerin, denn besonders in der heutigen digitalisierten Welt spielen Bücher mehr denn je eine wichtige Rolle beim Spracherwerb, ist ihre Überzeugung.

So lädt das Buch zum Deutschlernen ein.

Das Bilderbuch «Pia spielt Verstecken», das in einer Auflage von 500 Exemplaren gedruckt wurde, kann vom Didaktischen Zentrum Uri sowie bei Bido für 25 Franken bezogen werden. Weitere Infos unter www.dzuri.ch.

