Abwasser Uri budgetiert Defizit, erhöht aber Tarife nicht

Budget Abwasser Uri erwartet für 2023 ein Defizit, verzichtet aber auf eine Tariferhöhung Trotz eines Minus von 650'000 Franken sollen die Tarife von Abwasser Uri im kommenden Jahr gleich bleiben. Ausserdem sind für 2023 Investitionen in der Höhe von 4,2 Millionen Franken geplant. 11.10.2022, 15.29 Uhr

Abwasser Uri will 2023 mehrere Millionen in die ARA Altdorf investieren. Bild: Archiv UZ

Auch die Abwasser Uri AG bekommt die aktuelle Energiekrise zu spüren. So ist das Budget 2023 geprägt von markant steigenden Kosten in den Bereichen Energie, Zinsen und Abschreibungen. «Allein die Stromkosten auf der ARA Altdorf erhöhen sich um mehr als 50 Prozent und führen zu Mehrkosten von über 100'000 Franken», wie die Gesellschaft in einer Mitteilung schreibt.

Ungünstig wirken sich auch die steigenden Zinsen aus. Nach einer langen Phase, in der Abwasser Uri von Negativzinsen profitiert habe, führe die neue Zinssituation zu Mehrkosten von rund 130’000 Franken. Daneben belasten auch die Abschreibungen der zahlreichen Neubau- und Sanierungsprojekte das Budget mit einem Mehraufwand von 380’000 Franken gegenüber dem Vorjahr.

So muss Abwasser Uri den Aktionärsgemeinden an der Generalversammlung vom 9. November in Altdorf ein Budget vorlegen, das mit einem Defizit von 650'000 Franken rechnet.

Reserven können Defizit ausgleichen

Trotzdem verzichtet der Verwaltungsrat der Abwasser Uri bewusst auf eine Tariferhöhung. Dessen Präsident, Rolf Infanger, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert:

Rolf Infanger, Verwaltungsratspräsident der Abwasser Uri AG. Bild: Archiv UZ

«Den Urnerinnen und Urnern wird nächstes Jahr in vielen Bereichen die Teuerung überwälzt und sie werden mit höheren Ausgaben konfrontiert sein. Abwasser Uri verzichtet daher auf eine zusätzliche Mehrbelastung und belässt die Tarife auf dem Niveau der Vorjahre.»

Das sei möglich, da die Unternehmung das erwartete Defizit durch die in den letzten Jahren angelegten Reserven ausgleichen könne.

Für 2023 will Abwasser Uri insgesamt 4,2 Millionen Franken investieren, 3,12 Millionen Franken davon auf der ARA Altdorf. Dabei schlägt allein die Sanierung der Schlammentwässerung mit 2,7 Millionen Franken zu Buche. Ergänzend zu diesen Investitionen ist auf der ARA Altdorf zudem geplant, eine 160-Kilowattpeak-Fotovoltaikanlage zu installieren. «Damit soll der Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorangetrieben und so ein aktiver Beitrag zur nachhaltigen Stromgewinnung geleistet werden», schreibt das Unternehmen in der Mitteilung.

Abwasserprojekt Urnersee ist auf Kurs

Das Abwasserprojekt Urnersee zur Aufhebung der ARA in Bauen, Isenthal, Isleten und Sisikon komme weiterhin planmässig voran, schreibt Abwasser Uri weiter. Mit der Inbetriebnahme der Seeleitung zwischen Bauen und Isleten könne im November die ARA Bauen ausser Betrieb genommen werden. Für die ARA Sisikon sei die Ableitung der Abwässer und damit die Aufhebung der Anlage im März 2023 geplant. Der Umbau der bisherigen ARA an den jeweiligen Standorten in Abwasserpumpwerke dauern gemäss Mitteilung noch bis im Sommer 2023. (pd/eca)

Der Isenthalerbach wurde im Areal der Cheddite AG an der Isleten mit Hilfe einer Rohrbrücke überquert. Bild: PD/Abwasser Uri