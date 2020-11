Bürgerliches Komitee Uri empfiehlt ein Ja für die Konzernverantwortungsinitiative Internationale Konzerne sollen nach gleichen Spielregeln spielen wie KMU im Inland: Ein Urner Komitee setzt sich für die Initiative ein. 02.11.2020, 15.56 Uhr

(mah) Einzelne Schweizer Konzerne sorgen weltweit für Negativ-Schlagzeilen – mit Menschenrechtsverletzungen oder Umweltsünden. Die Konzernverantwortungsinitiative, über die am 29. November abgestimmt wird, will diese Konzerne nun zur Verantwortung ziehen. Laut dem Bürgerlichen Komitee, das sich im Kanton Uri formiert hat, fordere diese Initiative nur, was für alle verantwortungsbewussten Firmen eigentlich selbstverständlich sei. Das bürgerliche Komitee aus dem Kanton Uri ist dabei als lokaler Zusammenschluss ein Teil des nationalen, bürgerlichen Komitees, das für die Annahme der Initiative plädiert.

Das «richtige Instrument», damit Konzerne geradestehen müssen

Der Urner CVP-Nationalrat Simon Stadler ist Teil des Komitees. Bild: Archiv UZ

Auch der Urner CVP-Nationalrat Simon Stadler engagiert sich für ein Ja zur Initiative. Denn die wenigen rücksichtslos agierenden Konzerne schaden nicht zuletzt dem Ruf der Schweiz und der Schweizer Wirtschaft. «Die Initiative verlangt lediglich, was für alle Unternehmen in der Schweiz selbstverständlich ist», sagt Stadler.

Leider würden aber heute einzelne Grosskonzerne rechtsfreie Räume in Entwicklungsländern ausnützen. «Deshalb will ich, dass diese international tätigen Konzerne für Menschenrechtsverletzungen und Umweltsünden geradestehen müssen», sagt er. Die Initiative sei das richtige Instrument dazu, denn der zahnlose Gegenvorschlag der Konzernlobby führe nur dazu, dass sich fehlbare Konzerne weiterhin vor der Verantwortung drücken könnten.

Gleiche lange Spiesse – für die Kleinen und die Grossen

Claudia Gisler der CVP Bürglen spricht sich für die Initiative aus. Bild: PD

Die Schweiz profitiert stark vom internationalen Rohstoffhandel. Daher trage sie eine hohe ethisch-moralische Verantwortung, wenn einige international tätige Konzerne Menschenrechte verletzen oder die Umwelt zerstören. Landrätin Claudia Gisler (CVP) sagt dazu in einer Mitteilung des Komitees: «Wer einen Schaden anrichtet, soll dafür auch die Verantwortung übernehmen. Der Schutz der Menschenrechte und der Umwelt hören nicht an der Landesgrenze auf. Wer Flüsse vergiftet und ganze Landstriche zerstört, darf man nicht einfach davonkommen lassen.»

Ein nationales Wirtschaftskomitee mit Hunderten von verantwortungsvollen Unternehmerinnen und Unternehmern unterstütze die Konzernverantwortungsinitiative ebenfalls, heisst es in der Medienmitteilung. Für Unternehmer und Landrat Elias Epp (CVP) ist klar: «Urner Unternehmen respektieren die Menschenrechte und nehmen ihre Verantwortung in Sachen Umweltschutz wahr. Was für sie selbstverständlich ist, müsste auch für Grosskonzerne richtig sein. Wir brauchen gleich lange Spiesse für die Kleinen und Grossen.» Gewöhnliche KMU seien übrigens von der Initiative nicht betroffen. Die Gegner der Initiativen würden diesbezüglich mit völlig falschen Informationen argumentieren, so das Komitee.

Auf der Seite der Landbevölkerung in allen Weltgegenden

«Als Bäuerin stehe ich auf der Seite der Landbevölkerung in allen Weltgegenden», sagt auch die Meientaler Landrätin Verena Walker (CVP) laut Mitteilung. Es könne nicht sein, dass eine Schweizer Firma in Entwicklungsländern Pflanzenschutzmittel verkauft, die bei uns verboten sind, weil sie die Gesundheit der Landarbeiter schädigen und Trinkwasservorkommen vergiften. Solche Konzerne sollten für solche Geschäfte in der Schweiz haften müssen.

Die Konzernverantwortungsinitiative bringe auch keine Beweislastumkehr, wie es von den Gegnern immer wieder fälschlicherweise behauptet werde. Nach Rechtsanwalt Karl Stadler (FDP) basiere die Initiative auf bestehendem schweizerischen Recht. Es würden somit genau die gleichen Regeln gelten, welche für alle Unternehmen in der Schweiz gelten.

Mitglieder des Bürgerlichen Komitees

Simon Stadler (Nationalrat CVP), Markus Stadler (alt Ständerat), Miriam Christen-Zarri (Landrätin FDP), Kurt Gisler (Landrat CVP), Michael Arnold (Landrat CVP), Claudia Gisler (Landrätin CVP), Verena Walker (Landrätin CVP), Elias Epp (Landrat CVP), Max Aschwanden (Landrat CVP), Rafael Keusch (Landrat CVP), Lea Gisler-Bissig (Landrätin CVP), Bruno Arnold (Landrat parteilos), Marlies Rieder (Gemeinderätin CVP), Luzia Schuler-Arnold (alt Landratspräsidentin CVP), Jonathan Wenger (alt Landrat CVP), Christine Widmer Baumann (alt Gemeindepräsidentin CVP), Oswald Ziegler (alt Landrat CVP), Hans Stadler (alt Landrat CVP), Stefan Flury (alt Kantonsingenieur, CVP), Karl Stadler (alt Landgerichts-Vizepräsident FDP), Hans Gisler (Parteimitglied CVP), Tobias Schilter (Präsident Junge CVP Uri), Elias Bricker (Wahlkampfleiter CVP Uri), Roger Walker (Mitglied CVP Schattdorf), Marco Planzer (Vorstandsmitglied Junge CVP Uri), Thomas Arnold (Parteimitglied CVP Uri), Alexander Christen (alt Landrat CVP)