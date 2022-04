Altersheim Gosmergartä: Viele wollen neuen Standort im Dorf

Bürglen Altersheim Gosmergartä: Viele wollen, dass der Standort im Dorf bleibt Die Geschäfte der Gemeindeversammlung in Bürglen wurden alle klar gutgeheissen. Mehr zu reden gab der geplante Neubau des Alters- und Pflegeheims. Markus Zwyssig 22.04.2022, 11.55 Uhr

Viele Bürglerinnen und Bürgler wollen, dass das Alters- und Pflegeheim Gosmergartä im Dorf bleibt. Bild: Florian Arnold

Engagierte Voten gab es an der von rund 60 Personen besuchten Gemeindeversammlung in Bürglen zum Alters- und Pflegeheim Gosmergartä. Zahlreiche Bürglerinnen und Bürgler sprachen sich klar dafür aus, dass das Alters- und Pflegeheim im Dorf bleiben soll. Im Dorf sei immer weniger Leben, der Arzt sei weggezogen, Restaurants seien nicht mehr offen. Verschiedene Dienstleistungen seien abgebaut worden. Da sei es besonders wichtig, dass auch die älteren Menschen im Dorf bleiben würden.

«Der Gemeinderat und der Betriebsrat ‹Gosmergartä› müssen nochmals über die Bücher», wurde moniert. Es gehe darum, mit den betreffenden Stellen bei Kanton und Bund eine Lösung zu suchen, damit das Altersheim weiterhin im Dorf bleiben kann. Bei einem Neubau in der Brickermatte sei es den betagten Menschen nicht mehr möglich, an den Anlässen wie beispielsweise an einer Sennenchilbi dabei zu sein oder der Schulkatzenmusik zuzuschauen.« Im Dorf braucht es eine gute Durchmischung von Jung und Alt», hiess es aus der Versammlung.

Die Bürglerinnen und Bürgler sagen Ja zu einem Verpflichtungskredit von 221'300 Franken für die Sanierung der Staldengasse und zum Bau einer Rampe zum Friedhof. Bild: Markus Zwyssig (Bürglen,

21. April 2022)

Schützenswertes Ortsbild: Bauen im Dorfkern ist sehr eingeschränkt

Gemeindepräsidentin Luzia Gisler zeigte auf, dass Bürglen zum Isos, dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, gehört. Daher sei man sehr eingeschränkt, was das Bauen im Dorfkern betreffe. Sie versicherte, dass man eingehend mit den verschiedenen Stellen bei Bund und Kanton gesprochen und ganz unterschiedliche Standorte für einen möglichen Neubau angeschaut habe.

Ein Neubau im Dorf sei aber mit der geplanten Grösse, welche es aufgrund des notwendigen Wechsels von Zweier- zu Einzelzimmern brauche, nicht realisierbar. Ein Neubau in der Brickermatte wäre daher die beste Lösung. «Der Umzug des Alters- und Pflegeheims könnte auch eine Chance sein», sagte Luzia Gisler. Sie versicherte, dass man am bisherigen Standort eine gute Lösung für die künftige Nutzung suchen würde und beispielsweise das Angebot von Alterswohnungen im Dorf in Betracht ziehe. Zudem versicherte sie, die Anliegen der Bevölkerung ernst zu nehmen und nochmals zu prüfen. Doch nicht alle waren für ein Verbleiben am alten Standort. So wurde von einem Versammlungsteilnehmer auch eine Lanze für den geplanten Standort in der Brickermatte gebrochen.

Label für hohe Bewohnerzufriedenheit

Elmar Reinhardt, Heimleiter im Alters- und Pflegeheim Gosmergartä, blickte an der Gemeindeversammlung auf 2021 zurück. Es sei ein bewegtes und forderndes Jahr gewesen. Trotzdem ist das Defizit niedriger als 2020 ausgefallen. Dieses liegt bei 138'900 Franken. Aufgrund einer Umfrage hat der Gosmergartä ein Label für hohe Bewohnerzufriedenheit erhalten. Mit ihren Antworten lagen die Heimbewohnerinnen und

-bewohner über dem Durchschnitt und nur knapp unter den Topresultaten. Trotz Corona war der Gosmergartä im vergangenen Jahr voll ausgelastet.

Die Geschäfte der Gemeindeversammlung waren alle unbestritten und wurden klar gutgeheissen. Gemeindevizepräsidentin Claudia Gisler-Walker stellte die Rechnung der Einwohnergemeinde Bürglen vor. Diese schliesst bei einem Aufwand von 12,11 Millionen Franken und einem Ertrag von 11,96 Millionen Franken mit einem Minus von knapp 150’000 Franken. Im Budget wurde noch mit einem Fehlbetrag von mehr als 700’000 Franken gerechnet. Die Zahlen wurden klar gutgeheissen.

Klare Zustimmung zu zwei Verpflichtungskrediten

Gemeindeverwalterin Miriam Christen-Zarri informierte über den Verpflichtungskredit von 221’300 Franken, mit dem die Staldengasse instand gestellt und eine Rampe zum Friedhof gebaut werden soll. «Der Weg wird rege benutzt», so Miriam Christen. Sie zeigte auf, dass man mit der Sanierung die historische Substanz erhalten und gleichzeitig einem Anliegen aus der Bevölkerung entgegenkommen kann. Ein sogenannter Stossweg soll es neu ermöglichen, dass Menschen mit einem Kinderwagen oder einem Fahrrad abseits der Hauptstrasse vom unteren in den oberen Dorfteil gelangen. Die Bürglerinnen und Bürgler hiessen den Verpflichtungskredit von 221'300 Franken klar gut. Zugesichert sind finanzielle Beiträge vom Bundesamt für Strassen (Astra) und vom Kanton von insgesamt 65’550 Franken.

Gemeinderat Alois Arnold stellte den Verpflichtungskredit in der Höhe von 84’000 Franken vor. Dies ist der Gemeindebeitrag an den Bau der Güterwege Riedlig-Portmattli-Stein-Plangg und Bieler-Vorder Bachli-Hinter Bachli der Wegbaugenossenschaft Holden-Riedlig-Neien. Gerechnet wird für dieses Projekt mit Gesamtkosten von 1,2 Millionen Franken. Finanziell unterstützt wird das Vorhaben von Bund und Kanton. Der Kredit wurde deutlich gutgeheissen.

Hugo Biasini tritt zurück

Die Wahlen in die Rechnungsprüfungskommission waren eine klare Sache. Georges Danioth als Präsident sowie Kurt Rohrer, Toni Baumann und Gustav Planzer wurden als Mitglieder für eine weitere Amtsperiode gewählt. Das bisherige Mitglied Hugo Biasini trat nach sechs Jahren zurück. Als Nachfolger wurde Thomas Arnold gewählt.

An der Gemeindeversammlung wurde ein deutscher Staatsangehöriger eingebürgert. Der Mann lebt seit 2008 in der Schweiz respektive im Kanton Uri. Zudem wohnt er seit 2013 mit seiner Frau und den Kindern in Bürglen.