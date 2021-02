Bürglen Auch der Kanton ist sauer und versteht nicht, was die Postleitzahl-Debatte soll Die Diskussion um den geplanten Postleitzahl-Wechsel in Bürglen spitzt sich zu. Der Kanton Uri ist wenig begeistert von der Idee. Er schreibt dem Gemeinderat, der administrative und finanzielle Aufwand lasse sich in keiner Weise rechtfertigen. Anian Heierli 06.02.2021, 05.00 Uhr

Es sind deutliche Worte, die das Urner Landammannamt an den Gemeinderat von Bürglen richtet. Offensichtlich hält man wenig vom geplanten Postleitzahl-Wechsel. «Wir vermögen keinen Nutzen zu erkennen und verstehen auch nicht, inwiefern die Postleitzahl einen Einfluss auf die Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner bei der politischen Mitwirkung und der Beteiligung am Gemeindeleben haben sollte», heisst es in einem Brief, den das Landammannamt am Mittwoch an den Gemeinderat Bürglen adressierte.