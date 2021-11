Bürglen / Schattdorf Autofahrer fährt wegen Sekundenschlaf in eine Holzbeige und verletzt sich Bei einem Selbstunfall auf der Klausenstrasse Richtung Spiringen zog sich ein 22-Jähriger erhebliche Verletzungen zu. Im Schattdorf stürzt ein Auto 30 Meter einen Abhang hinunter – verletzt wird niemand. 18.11.2021, 16.05 Uhr

Am Mittwoch, 17. November, kollidierte ein Autofahrer gegen 17.30 auf der Bürgler Klausenstrasse im Bereich «Bohl» mit einer Holzbeige. Er war in Richtung Spiringen unterwegs und sei nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf verfallen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, zog sich der 22-Jährige beim Aufprall erhebliche Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in Spital gebracht werden. Der entstandene Sachschaden betrage rund 10'000 Franken.

Am gleichen Tag, kurz nach 17.30 Uhr, kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall in Schattdorf: Auf der Haldistrasse unterhalb des Bereiches «Ribenen» wollten zwei Autofahrende kreuzen. Dafür fuhr der talwärts-fahrende Lenker vor einer kleinen Ausweichstelle an den rechten Strassenrand. Er kam dann aber von der Strasse ab und rutschte 30 Meter den steilen Abhang hinunter. Erst im bewaldeten Gebiet kam das Fahrzeug dann zum Stillstand. Dabei habe sich laut Angaben der Urner Kantonspolizei niemand verletzt, es entstand aber ein Sachschaden von ungefähr 15'000 Franken. (mah)