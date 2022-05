Bürglen Das Orchester brachte das Feuer in die Aula Bürglen Vor vollen Stuhlreihen gab der Musikverein Bürglen am Samstag nach langer coronabedingter Pause wieder ihr Jahreskonzert. 06.05.2022, 14.22 Uhr

Der Musikverein Bürglen präsentierte ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Bild: Markus Arnold (Bürglen, 30. April 2022)

Die höchsten Steilklippen Europas zierten das Konzertplakat des Musikvereins Bürglen, die Cliffs of Moher im Westen Irlands – ein Foto mit Meer, Land und Luft. Von den vier Elementen fehle auf dem Plakat einzig das Feuer, meinte Tobias Arnold, der am Samstagabend als wortgewandter Moderator durch das Konzertprogramm führte. Für das Feuer seien nun die Musikerinnen und Musiker zuständig. Und das Publikum, das mit Beifall die Aula Bürglen zum Kochen bringen soll.

Dieses Unterfangen gelang. Sehr zur Freude des Publikums, aber auch von Christian Simmen, der als Dirigent den Musikverein Bürglen seit Anfang Januar auf das Konzert vorbereitet hatte. Das anspruchsvolle Musikprogramm bestand aus einem konzertanten ersten Teil, nach der Pause wurde Unterhaltungs- und Filmmusik geboten. «Es hat grossen Spass gemacht. Wir hatten einen guten Sound, sehr schöne Solos und eine tolle Energie», meinte der musikalische Leiter nach dem Auftritt.

Die Klippen wurden gemeistert

Das Konzert startete mit der Fanfare «Northwind» von Carl Strommen. Es folgte das wohl anspruchsvollste Stück des Konzertabends: «Cliffs of Moher» von Mario Bürki. Der Musikverein umschiffte diese Klippen nicht einfach, sondern bewältigte die Herausforderungen dieses Werks gekonnt. Weiter ging es mit «A Huntingdon Celebration» von Philip Sparke, «Let the Spirit Soar» von James Swearingen, «Wings to Fly» von Thomas Doss und schliesslich mit dem japanischen Stück «March-Chagu-Chagu» von Satoshi Yagisawa.

Zwei Filmmusikwerke eröffneten den zweiten Konzertteil: «Seven Years in Tibet» von John Williams und «Brave» von Patrick Doyle aus dem Film «Merida – Legende der Highlands». Rockig, poppig und jazzig wurde das Konzert abgeschlossen: mit «The Cream of Clapton» von Eric Clapton, «Lady Gaga in Concert» von Lady Gaga sowie «St.Thomas» von Sonny Rollins. Und weil damit das Feuer endgültig entfacht war, gab es mit «Sweet Child of mine» der Guns N’ Roses und «Wohle Lotta Shakin’ Goin’ On» von Jerry Lee Lewis zwei feurige Zugaben.

Einige Stücke vom Jahreskonzert werden am Urner Blasmusikfestival vom 4. Juni nochmals zu hören sein. Bild: Markus Arnold (Bürglen, 30. April 2022)

Auftritt am Blasmusikfestival

Nach dem Konzert sassen die Musikerinnen und Musiker sowie das Publikum in der Festwirtschaft gemütlich beisammen, während Aktivmitglied Urs Wüthrich als Alleinunterhalter am Synthesizer aufspielte. Der Musikverein Bürglen wird einen Teil des Konzertprogramms am Urner Blasmusikfestival vom Samstag, 4. Juni, in Altdorf nochmals präsentieren. Der Auftritt im Theater Uri ist um 18.30 Uhr. (pd/RIN)