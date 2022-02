Generalversammlung Musikverein Bürglen

Bürglen Der Musikverein verzeichnet trotz Corona einen Mitgliederzuwachs Das Vereinsleben stand mehr oder weniger still. Davon abgesehen ist der Musikverein Bürglen aber mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen. Markus Arnold 20.02.2022, 14.11 Uhr

Neumitglied Hans Gisler, die beiden Ehrenmitglieder Heinz Walker und Markus Arnold sowie Neumitglied Sascha Walther (von links) anlässlich der Generalversammlung des MV Bürglen vom 12. Februar in Bürglen. Bild: PD

Das Jahr 2021 war für den Musikverein Bürglen kein besonders gutes – jedoch nur, was die Vereinsaktivitäten anbelangt. Aufgrund der Coronapandemie konnte im gesamten ersten Halbjahr keine einzige Probe, kein Ständchen und schon gar nicht das Jahreskonzert durchgeführt werden. Lediglich ein einziges Mal trafen sich die Mitglieder Ende Juni zum Schlusshock – pandemiekonform unter freiem Himmel, dafür fast vollzählig.

Die Freude war dann gross, als am 16. August endlich mit der Probearbeit begonnen werden konnte. Zehn Monate waren da seit der letzten Probe im Herbst 2020 vergangen. Noch grösser war die Freude, dass in der langen Pause kein Vereinsmitglied den Austritt aus dem MV Bürglen gegeben hatte und dass mit Sascha Walther am B-Bass und Hans Gisler am Altsaxofon gar zwei neue Gesichter im Proberaum begrüsst werden konnten. Der Musikverein Bürglen konnte die beiden an der Generalversammlung vom 12. Februar, zu der Präsident Emil Walker 23 Aktivmitglieder begrüssen konnte, neu im Verein aufnehmen.

Erstes Konzert nach zwei Jahren

Auch das zweite Halbjahr war von der Pandemie geprägt. Die Jubilarenfeier musste abgesagt werden, auch der Kilbibetrieb an der Sennenkilbi fand nicht statt. Und mit der weiteren Verschärfung der Coronasituation stand plötzlich das Winterkonzert vom 8. Dezember in der Pfarrkirche Bürglen wieder auf wackeligen Beinen. Schliesslich konnte dieses dann doch durchgeführt werden. Es war der erste konzertante Auftritt des Vereins seit zwei Jahren. Dirigent Christian Simmen war mit der Leistung seiner Musikerinnen und Musiker sehr zufrieden, wie er in seinem Jahresbericht festhielt. Die Spielfreude sei richtig spürbar gewesen. «Es ist uns ein tolles Konzert gelungen, das auch das Publikum begeistert hat. Meine musikalischen Vorstellungen wurden sehr gut umgesetzt.»

Deutlich besseres Jahresergebnis

Die Coronapandemie hatte auch Auswirkungen auf die Vereinsrechnung. Und zwar positive. Da nur ein Konzert durchgeführt wurde, ein halbes Jahr keine Probe stattfand und auch die Generalversammlung 2021 nur auf schriftlichem Weg stattfand, waren die Ausgaben deutlich tiefer als erwartet. Zwar lagen auch die Einnahmen aufgrund der ausgefallenen Sennenkilbi deutlich unter dem Budget, insgesamt schloss die Erfolgsrechnung 2021 jedoch um rund 2000 Franken besser ab als budgetiert.

Der Voranschlag 2022 rechnet mit einem kleinen Defizit. Das Jahresprogramm 2022 sieht als Höhepunkte das Jahreskonzert vom 30. April in der Aula Bürglen, das Blasmusikfestival vom 4. Juni in Altdorf und das Winterkonzert vom 8. Dezember in der Pfarrkirche vor.

Neues Ehrenmitglied

Drei Personen standen an der GV vom 12. Februar zur Wiederwahl: Die beiden Vorstandsmitglieder Ingrid Dittli und Evi Imhof sowie Musikkommissionspräsident Markus Arnold wurden für zwei weitere Jahre bestätigt.

Für 20-jährige Mitgliedschaft beim Musikverein Bürglen wurde Heinz Walker zum neuen Ehrenmitglied ernannt. Auch Markus Arnold erhielt im Nachhinein ein Geschenk für 20 Jahre Musizieren beim MV Bürglen. Da 2021 keine eigentliche GV stattfand, wurde die offizielle Ehrung nun ein Jahr später nachgeholt. Und für besonders fleissigen Probebesuch wurden Christian Simmen, Max von Deschwanden, Martin Arnold, Emil Walker, Bruno Styger, Bruno Bissig, Urs Wüthrich und Hans Gisler geehrt. Sie hatten mindestens 90 Prozent der Proben besucht. Im Anschluss an die Generalversammlung verbrachten die Mitglieder des MV Bürglen einen gemütlichen Abend im Restaurant Adler.