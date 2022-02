Bürglen Die Gemeinschaft erwacht wieder zum Blühen Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Bürglen konnte endlich wieder eine Generalversammlung durchführen. Oskar Schuler 19.02.2022, 18.46 Uhr

Nachdem im Jahr 2021 coronabedingt keine GV stattfinden konnte, führte die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Bürglen (KAB) dieses Jahr wieder eine Versammlung durch, allerdings ohne Imbiss und gemütliches Zusammensein. Auch wurden keine Gäste eingeladen. Im Jahresbericht liess Präsidentin Agnes Herger vor den 16 Teilnehmenden die vergangenen zwei Jahre Revue passieren. Nach der GV vom 7. Februar 2020 und dem Jass Plausch im Kirchgemeindehaus mussten wegen Corona alle geplanten Anlässe abgesagt werden. Im Herbst konnten dann aber doch noch einige Anlässe durchgeführt werden. Die Klausfeier und der Rorate Gottesdienst fielen dann aber wieder aus, da sich die Situation verschlechtert hatte.

Präses Wendelin Bucheli, Präsidentin Agnes Herger, Aktuarin Marianne Epp und Kassier ad Interim Josef Gisler (von links). Bild: Oskar Schuler

Das Vereinsjahr 2021 begann, wie das vorherige aufgehört hat. Absagen der GV und diverser Anlässe. Im Frühjahr konnte so langsam wieder an ein Vereinsleben gedacht werden. So konnte die Wallfahrt ins Riedertal, ein Treffen mit der KAB Schwyz und die Vereinsreise ins Eigenthal durchgeführt werden. Im Herbst konnte ein Spaziergang in Attinghausen, der Jass Plausch und die Klausfeier durchgeführt werden, ebenso der Rorate Gottesdienst, leider aber ohne das beliebte Frühstück im Kirchgemeindehaus.

Jahresbeiträge blieben unverändert

Sehr geschätzt waren in den vergangenen beiden Jahren die Kranken- und Geburtstagsbesuche, die jeweils vom Vorstand gemacht werden. Leider musste der KAB Bürglen von 11 treuen Mitgliedern für immer Abschied nehmen. Der Verein besteht nun aus 94 Mitgliedern.

Der Kassier ad Interim, Josef Gisler, präsentierte die Jahresrechnung. Der Verlust im Vereinsjahr 2021 beträgt 530 Franken. Der Jahresbeitrag der Einzelmitglieder und Ehepaare bleibt unverändert. Die sauber und korrekt geführte Jahresrechnung wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt und verdankt.

Das Jahresprogramm für das neue Vereinsjahr wurde von Marianne Epp vorgestellt. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch im Flaschenmuseum Willisau und ein Treffen Uri/Schwyz in Attinghausen. Das Jahresprogramm wird schon seit einiger Zeit zusammen mit der KAB Altdorf herausgegeben. Die Veranstaltungen beider Vereine sind für alle Mitglieder offen.

Pfarrer Wendelin Bucheli ist neuer Präses

In diesem Jahr standen turnusgemäss Wahlen an. Agnes Herger als Präsidentin und Marianne Epp als Aktuarin stellten sich für eine Amtszeit von zwei Jahren zur Verfügung. Als Kassier ad Interim liess sich Josef Gisler für zwei Jahre wählen. Leider konnte die aus dem Vorstand ausgetretene Apollonia Stadler nicht ersetzt werden.

Im vergangenen Sommer hat der Präses der KAB, Pfarrer Viktor Hürlimann, Erstfeld, sein Wirken aus dem Kanton Uri nach Rothenthurm im Kanten Schwyz verlegt. Daher hat sich Pfarrer Wendelin Bucheli spontan für das Amt als Präses zur Verfügung gestellt. Er wurde mit grossem Applaus begrüsst.

Bestätigt wurden zudem die beiden Rechnungsrevisoren Augustin Kempf und Oskar Schuler. Einige kleine Statuten-Anpassungen wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt. Auf die nächste GV hin werden alle Mitglieder mit den angepassten Statuten aufdatiert.

In seinem Schlusswort bedankte sich Pfarrer Bucheli für die Freiwilligenarbeit, die der Verein für die Pfarreiarbeit leistet. Die Gemeinschaft verglich er mit einer Pflanze, die eine Blütezeit hat und dazwischen auch Phasen ohne Blumen, die aber immer wieder zum Blühen erwacht.