Bürgler Klassen verbringen eine Skilagerwoche in Engelberg

Bürglen Ein Hauch Olympia: Bürgler Schulklassen verbringen Skilagerwoche in Engelberg Vom 14. bis 18. Februar weilten die 1. Kost A und B aus Bürglen im Klosterdorf Engelberg und blicken auf viele tolle Skilagermomente zurück. 24.02.2022, 19.30 Uhr

Voller Vorfreude machte sich die Bürgler Schülerschar am Montag, 14. Februar, auf den Weg und startete ins Abenteuer Skilager. Nachdem sich die Klassen im Lagerhaus St.Raphael einquartiert hatten, stärkten sich die Schülerinnen und Schüler der 1. Kost A und B – Bianca Traxel und Hildi Herger waren für das leibliche Wohl besorgt.

Beim Rutschpark am Trübsee wurden die Snowtubes ausprobiert. Bild: PD

Pünktlich um 12 Uhr passierten die Schülerinnen und Schüler das Drehkreuz bei den Titlisbahnen, der erste Skitag stand an. Eindrücklich präsentierte sich die Berg- und Gletscherwelt und so liess man es sich nicht nehmen, die Schwünge auf 3000 Metern über Meer in den Schnee zu zeichnen. Die Bergfahrt mit dem «Marco-Odermatt-Gondeli» war ein weiteres Highlight für die Schüler. Begleitet wurden die Ski- und Snowboardgruppen von kompetenten Leiterinnen und Leitern. Die Skiguides führten die Gruppen sicher durch das prächtige Skigebiet, wie die Bürgler Schule in ihrer Mitteilung zum Lager schreibt.

Discoabend mit Karaoke, Wahl der Ballkönigin und Foto-OL

Wettertechnisch sei in den folgenden Tagen alles dabeigewesen: Schneetreiben, Wind, frischer Pulverschnee, «doch der ganze Mix konnte unserer guten Stimmung während der ganzen Woche nichts anhaben», heisst es weiter. Frühmorgens wurde der Blick aus dem eigenen «Olympia-Stübli» nach Beijing gerichtet, um gemeinsam diverse Medaillen der erfolgreichen Schweizer Sportlerinnen und Sportlern bejubeln zu können, zu fachsimpeln und den Tag zu lancieren. Die Abendunterhaltungen wurden äusserst vielseitig gestaltet – bei diversen Spielen, Gruppenwettbewerben und dem Gala-Discoabend mit Karaoke inklusive Wahl zur Ballkönigin und Ballkönig. Bevor man ins Tellendorf zurückreiste, erwartete die Klassen ein spannender Foto-OL durchs Dorf und eine wohlverdiente Erfrischung im Schwimmbad Sonnenberg.

Erfüllt mit vielen schönen Momenten kehrten die Schulklassen schliesslich zurück nach Bürglen. «Danke an alle, die zum guten Gelingen dieses unvergesslichen Gemeinschaftserlebnisses beigetragen haben», schreibt die Schule Bürglen. (pd/RIN)