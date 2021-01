Bürglen Gemeinde mietet Parkplätze des Restaurants Tell für die Öffentlichkeit Die öffentlichen Parkplätze sind knapp in Bürglen. Um dies etwas abzufedern, stehen ab sofort fünf zusätzliche Parkplätze kostenlos zur Verfügung. 14.01.2021, 17.11 Uhr

Von diesen Parkplätzen vis-à-vis des geschlossenen Restaurants Tell in Bürglen stehen der Öffentlichkeit nun fünf kostenlos zur Verfügung. Screenshot: www.google.com/maps

(sez) Das Restaurant Tell im Dorfkern von Bürglen ist seit Mitte März 2020 geschlossen. Dies sehr zum Bedauern des Gemeinderats, wie er in einer Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt. Das Restaurant verfüge auf der anderen Strassenseite über fünf Aussenparkplätze. Um die Anzahl der öffentlichen Parkplätze im Dorfkern erhalten zu können, habe der Gemeinderat diese fünf Parkplätze vis-à-vis des Restaurants Tell aufs neue Jahr hin auf unbestimmte Zeit gemietet. Sie stehen der Allgemeinheit ab sofort zur Benützung frei.